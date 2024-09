Frédéric Arpinon, directeur sportif du FC Metz, dresse le bilan du mercato des Grenats dans le Républicain Lorrain. Il revient notamment sur la situation de Matthieu Udol que beaucoup de médias envoyaient du côté de l’ASSE sans que l’affaire ait pu se conclure au final.

L’un des feuilletons du mercato estival, et peut-être même le premier, fut celui qui a envoyé un temps Matthieu Udol à l’ASSE. Alors que Metz et l’ASSE se lançaient dans un poker menteur, c’est finalement le club Lorrain qui l’a emporté, conscient qu’Udol devait participer à l’opération remontée en Ligue 1.

« Il était impensable qu’il nous quitte »

De son côté, l’ASSE a semble-t-il manqué d’arguments pour attirer le latéral gauche lors de ce mercato. C’est en quelque sorte ce qu’explique Frédéric Arpinon au moment de justifier le non départ de son capitaine. Il revient, dans le Républicain Lorrain, sur les dossiers chauds de cet été du côté de Metz :

« Le départ d’Arthur Atta n’était pas quelque chose qu’on avait envisagé. Ça s’est fait au tout dernier moment parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas refuser et qu’Arthur ne pouvait pas refuser. Je répète, personne ne pouvait refuser cette offre. Ensuite, le dossier Udol a été difficile à gérer, mais le club dans son ensemble a tout fait pour qu’il reste. Au-delà de ce qu’il représente pour le club, Matthieu est un joueur très important de notre effectif. Il était impensable qu’il nous quitte. S’il y avait eu une proposition à la hauteur de ses qualités, peut-être aurions-nous ouvert la porte, mais notre souhait était de le garder.

Simon Elisor était aussi très sollicité, mais c’est notre attaquant numéro 1, il était également impensable qu’il nous quitte. Enfin, Kevin Van Den Kerkhof voulait partir et on n’y voyait pas d’inconvénients, mais il n’y a pas eu de propositions qui font qu’on le laisse partir. Aujourd’hui, il est là, à lui de rentrer dans le groupe sachant qu’il a eu des soucis physiques et qu’il a donc pris du retard. »

Un mercato toujours ouvert pour le poste de latéral ?

Au final, les Verts se sont tournés vers Pierre Cornud afin de combler leur manque au poste de latéral gauche. Les débuts de l’ex-joueur du Maccabi Haïfa ont été compliqués après la lourde défaite des Verts à Brest… En l’état, le club stéphanois pourrait toujours se concentrer sur un latéral en ce début de saison, tant ce poste semble dégarni…