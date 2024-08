À quelques jours de la reprise, Saint-Étienne poursuit sa préparation. L’effectif d’Olivier Dall’Oglio continue de se renforcer, avec le maintien en ligne de mire. Période mercato oblige, le monde du football connaît de multiples mouvements. Une situation qui ne fait pas exception aux anciens Stéphanois. Après une dizaine d’années en Première Ligue, Kurt Zouma pourrait connaître une nouvelle aventure.

Pourtant natif de Lyon, Kurt Zouma intègre le centre de formation de l’ASSE dès ses 14 ans. Le défenseur est rapidement surclassé dû à sa précocité sur le terrain, et décroche le Graal à seulement 17 ans. Kurt Zouma signe en effet son premier contrat professionnel le 1er avril 2011, et dispute sa première rencontre le 31 août 2011. Mais c’est à partir de 2012 que Christophe Galtier le titularise régulièrement dans l’axe de la défense central. Solide aux côtés de joueurs comme Mignot ou Ebondo, Zouma gagne petit à petit sa place dans le XI de « Galette ». Le défenseur dispute 74 rencontres officielles sous la tunique verte avant de déménager en Angleterre.

Kurt Zouma rejoint Chelsea durant l’été 2014. Malgré deux saisons en prêt du côté de Stoke City pour d’Everton, le défenseur s’est illustré comme un joueur fiable à son poste. Le 28 août 2021, Kurt Zouma prolonge l’aventure en Outre-manche, mais cette fois-ci du côté de West Ham. Capitaine lors de la saison 2023-2024, le joueur formé à l’ASSE a disputé pas moins de 247 rencontres dans le championnat considéré comme le plus relevé du globe. Kurt Zouma a notamment remporté la Coupe de la Ligue avec Saint-Étienne (2013). Mais c’est en Angleterre que la liste des trophées s’agrandie. Il remporte la Premier League à deux reprises avec Chelsea (2015 et 2017). Mais aussi la Ligue des champions (2021), ainsi que la Conference League avec West Ham (2023).

À un an de la fin de son contrat, l’aventure de Kurt Zouma à West Ham devrait prendre fin dans les prochaines heures. En effet, le joueur formé à l’Étrat s’apprête à poser ses valises du côté des Émirats arabes unis, au Shabab Al-Ahli (UAE Pro League), avance le journaliste Dharmesh Sheth pour SkySport. FootMercato confirme l’information de son côté, et affirme que les négociations seraient bien avancées pour signer l’ancien international français. Le défenseur de 29 ans est ainsi attendu ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Après une saison à 33 apparitions la saison dernière, et 10 années en Angleterre, l’ancien Stéphanois va connaître de nouvelles terres.

