L’ASSE affrontait Getafe ce soir dans le cadre de sa préparation estivale. Après avoir fait le nul face à Clermont (1-1), vaincu Villareal (3-1) et Montpellier (2-1) et perdu contre Grenoble (3-5), les stéphanois voulaient reprendre leur marche en avant.

C’est une équipe extrêmement rajeunie qu’a décidé d’aligner Olivier Dall’Oglio. Pas de round d’observation entre les deux équipes puisque dès la 4ème minute, Getafe obtient un coup-franc excentré côté gauche qui amène le danger devant la cage de Touré. S’ensuit un cafouillage et un ballon qui atterrit dans les pieds de Mauro Arambarri qui propulse le ballon au ras du poteau des buts stéphanois. 1-0 pour Getafe !

Quelques minutes plus tard, c’est un beau mouvement initié par Amougou qui se termine dans les pieds de Boakye qui centre et rate de peu l’occasion de toucher Othman dans l’axe. A signaler qu’en ce début de rencontre, Mathis Amougou est très actif et tranchant alors qu’Othman semble très en jambe.

Des jeunes qui prennent leur chance, des « cadres » qui n’en sont pas !

À la 23ème minute, Antoine Gauthier enclenche une contre-attaque et mène une offensive à trois contre deux espagnols. Frappe de Gauthier, à l’entrée des 18 mètres, au ras du montant droit du but de Getafe ! Il s’en est fallu de peu…

Deux minutes plus tard, bon décalage pour Sola qui déborde Amougou côté gauche de la défense et croise trop sa frappe. Une minute plus tard, Sola croise à nouveau trop sa frappe, côté droit de la défense stéphanoise cette fois-ci. Les Verts ont eu chaud et la défense, menée par Briançon, souffre.

La pause fraîcheur n’y change rien et l’ASSE souffre lors de cette première période alors que l’opposition est faible. La solution de placer Pedro à droite n’est pas gagnante pour le moment. Côté gauche, Maçon offre des garanties et se distingue à la 35ème suite à une belle frappe captée par le gardien espagnol.

Une ASSE inoffensive…

À la 44ème, Aiki déborde côté gauche et enchaîne par une frappe dangereuse bien détournée par Letacek, le portier de Getafe.

La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 pour Getafe. Cette équipe « B » de l’ASSE n’a pas mis en danger les espagnols, la faute notamment à des joueurs d’expérience qui n’ont pas su porter la jeune garde stéphanoise.

Changement de décor en seconde période avec une grosse rotation dans le onze d’ODO ? Et bien non puisque ce sont les mêmes hommes qui débutent ce second acte. Getafe reprend sur les mêmes bases et dès la 48ème minute, Albeto Risco fait trembler les filets… après une frappe de peu à l’extérieur du montant gauche de Touré.

Dix changements qui ne changent rien !

La 53ème minute est l’occasion pour Gauthier de frapper un corner et pour Boakye de récupérer un ballon aux 16 mètres qu’il catapulte vers les buts de Getafe. Ballon détourné en corner par un défenseur. Dix minutes plus tard, incursion d’Aiki côté gauche. Il combine bien avec Gauthier qui manque de peu d’ouvrir la marque en butant sur le portier espagnol. C’est ensuite au tour de Getafe de manquer de peu de doubler la marque. Touré remporte son face-à-face et empêche les espagnols de prendre le large.

À la 70ème minute, ODO effectue un large turn-over. Entrées de Batubinsika, Sissoko, Old, Nadé, Cafaro, Mouton, Davitashvili, Appiah, Nzuzi et Tardieu. Seul Touré reste sur la pelouse côté ASSE.

Le rythme s’accélère et Louis Mouton est à quelques centimètres d’ouvrir la marque à la 75ème d’une frappe des 20 mètres qui passe à côté du poteau droit de Getafe. Dans la continuité, Lee manque de peu le cadre de la tête alors qu’il était seul face à Touré.

Les stéphanois offrent davantage de qualité technique. Insuffisant toutefois pour faire la différence. La rencontre se termine sur ce score acquis très tôt. Victoire de Getafe 1-0.