L’ASSE affrontait le promu allemand de Kiel ce samedi à 16h30 pour une dernière répétition générale. À une semaine de la reprise des compétitions officielles qui verra les joueurs d’Olivier Dall’Oglio se déplacer en principauté, ils se sont imposés 3-2 ! Une victoire qui permet d’offrir un bilan positif de cette préparation (3 victoires, 1 nul et 2 défaites).

Maintenant que la préparation est terminée, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette rencontre contre Kiel. D’autant que le coach stéphanois a laissé plusieurs indices à l’approche du match contre Monaco !

La surprise à gauche pour ASSE-Monaco !

Pour commencer la saison, le coach stéphanois a déjà un énorme casse-tête au poste d’arrière gauche. Léo Pétrot, le titulaire de la saison dernière, a été opéré d’une pubalgie durant l’intersaison. Blessure toujours délicate, il effectue maintenant sa réathlétisation. Il est trop juste pour jouer contre Monaco, il est encore difficile de se prononcer sur la date exacte de son retour ! Mahmoud Bentayg, sa doublure, est, lui aussi, blessé. Il n’a pas disputé la moindre minute durant cette campagne de préparation. De ce fait, il ne pourra postuler pour la rencontre en principauté ! Enfin, Yvann Maçon est suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière. Il faut donc trouver des solutions dans la mesure où les trois premières options sont indisponibles.

De ce fait, c’est Marwann Nzuzi qui tient la corde pour jouer ses premières minutes en professionnel. Bien qu’ils soient un novice, il a profité de la préparation pour convaincre le staff stéphanois.

Des recrues qui s’imposent à l’ASSE !

L’ASSE a enregistré la venue de cinq nouveaux joueurs pour l’instant. Le petit dernier Igor Miladinovic n’a pas encore pu jouer. En revanche, trois d’entre eux donnent satisfaction et devraient commencer à Monaco. Le premier, international géorgien Zuriko Davitashvili va probablement occuper le flan droit de l’attaque stéphanoise. Auteur de deux buts et deux passes décisives en cinq matchs, il sera un atout considérable dans cette saison stéphanoise.

Yunis Abdelhamid arrive pour offrir de l’expérience et du leadership à cette équipe. Il devrait avoir rapidement du temps de jeu. Sorti sur blessure hier, des examens supplémentaires sont attendus en début de semaine. Enfin, Ben Old est la véritable surprise de ce recrutement. Arrivé du championnat australien, il figurait comme un supersub, au moins le temps de s’adapter. Les performances sont encourageantes pour le néo-zélandais qui s’est probablement offert une place de titulaire à Monaco.

Quant à Augustine Boakye, le jeune joueur doit s’adapter. Il doit s’habituer à sa nouvelle équipe et se fondre dans ce nouveau collectif. Il a toutefois montré des belles qualités de percussion.

Incertitude au milieu de terrain

Le doute plane sur les 3 hommes qui joueront dans l’entre jeu stéphanois contre Monaco. Alors qu’Olivier Dall’Oglio a aligné le trio Tardieu-Fomba-Old dans le cœur du jeu, le coach s’est montré pas tendre sur la prestation de son équipe : « Kiel a eu trop de facilité à nous transpercer et à nous bousculer sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir qu’on travaille là-dessus. On a perdu des duels, des ballons à la récupération. Quand on récupère la balle, on doit être capable de la garder sans la reperdre de suite. On a manqué de tranchant. On peut faire mieux. Caler des ballons, ce n’est pas notre fort. » (Des propos recueillis par Le Progrès).

Le trio Mouton-Amougou et Monconduit ont terminé la rencontre en jouant les 45 dernières minutes. Qui commencera à Monaco ? Très difficile de le savoir… à moins que Miladinovic vienne (déjà) bousculer la hiérarchie ?

Des jeunes ont gagné leur place pour Monaco

Au-delà de Marwann Nzuzi, de nombreux jeunes ont profité de cette préparation pour se montrer. Dans le groupe de 20 joueurs qui partira en principauté, il y aura à coup sûr plusieurs jeunes. Mathis Amougou et Ayman Aiki de retour de l’Euro U19 ont vraiment marqué des points cette semaine. Aussi, Jibril Othman, a probablement gagné sa place dans le groupe pour la J1 de L1. Avec l’absence d’Ibrahima Wadji et ses 3 buts en préparation, il a mis toutes les chances de son côté. En cas de non recrue au poste de gardien de but cette semaine, Issiaka Toure devrait être du voyage aussi.

Pour ce déplacement en Allemagne, Antoine Gauthier, Jebryl Sahraoui et Beres Owusu n’ont pas eu de temps de jeu contrairement au match précédent. Ils joueront probablement contre le PSG ce mercredi avec la réserve.