Après une première vague de signature, l’ASSE doit encore se renforcer lors de ce mercato. Les dirigeants stéphanois s’attèlent à trouver en priorité un latéral gauche, un meneur de jeu et un buteur. Le monégasque Myron Boadu figure sur la liste stéphanoise. S’il n’est pas en haut de la pile, il reste une option envisagée. En marge de Feyenoord – ASM, il s’est exprimé à propos de son avenir.

Le mercato de l’ASSE loin d’être terminé

L’ASSE avait bien lancé son mercato en enregistrant successivement plusieurs signatures : Aïmen Moueffek (prolongation), Yunis Abdelhamid (libre), Ben Old (transfert), Zuriko Davitashvili (transfert), Augustine Boakye (transfert), Mickaël Nadé (prolongation). Les dirigeants stéphanois sont depuis entré dans une seconde phase. Ils observent le marché après la fin du feuilleton des droits TV. Plusieurs postes sont encore visés. C’est notamment le cas à la pointe de l’attaque. Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld souhaitent voir débarquer un, voire deux buteurs.

Parmi les pistes suivies par l’ASSE, Myron Boadu a récemment fuité dans la presse. Le néerlandais se trouve dans une situation complexe. Monaco lui cherche une porte de sortie et ne compte pas sur le joueur de 23 ans. En mal de confiance depuis deux saisons, l’ancien prodige de l’AZ Alkmaar doit rebondir. Il sort d’un prêt de six mois à Twente qui n’aura pas eu les effets escomptés. De quoi voir sa cote encore baisser.

Myron Baodu s’exprime sur son avenir

Ce mercredi, Monaco rencontrait le Feyenoord Eindhoven en amical. L’ASM s’est imposée 3-1. Myron Boadu a remplacé la nouvelle recrue George Ilenikhena (17 ans) à la mi-temps. Contrairement à son concurrent, Boadu n’aura pas marqué. Interrogé en fin de rencontre, il a évoqué son avenir pour cette seconde partie de mercato :

« Je veux être le plus en forme possible. Est-ce que je vais rester à Monaco ? Je veux aussi être prêt pour la prochaine saison. Je suis donc concentré sur moi-même. Je me remets en forme. Je suis heureux de pouvoir encore gagner des minutes. Bien sûr, je veux jouer davantage. Où que ce soit, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi. Je me concentre sur ma condition physique. Mon avenir ? Oui, mon agent est un peu occupé. Il me reste encore deux ans de contrat avec Monaco. Je sais que c’est une réponse politique, mais c’est vrai. Nous verrons très bientôt.

Un retour à Twente ? Un retour aux Pays-Bas ? Je pense qu’un retour aux Pays-Bas va être difficile. Plusieurs attaquants ont déjà été recrutés. Mais oui, c’était agréable d’être de retour aux Pays-Bas avec Twente. J’ai bien commencé puis je me suis blessé. J’ai me suis mis des bâtons dans les roues, sinon je pense que cela aurait été encore mieux. Mais je pense que lorsque je suis arrivé aux Pays-Bas, j’ai montré à quel point je peux être bon quand je suis en forme. Malheureusement, cela n’a pas duré très longtemps. »