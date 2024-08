A moins de 3 semaines du début de la compétition, la première journée de Ligue 1 n’est toujours pas programmée. La faute à des négociations qui ont beaucoup trop duré et trainé en longueur. Mais grâce aux informations dévoilées par le journal L’Equipe, il est d’ores et déjà possible de connaître le diffuseur des derbys OL/ASSE et ASSE/OL et éventuellement les cases horaires.

Le derby aller un dimanche soir sur DAZN ?

D’après le quotidien sportif : « On sait que BeIN retransmettra une affiche de Ligue 1 avec le système suivant : la plus belle affiche lors des journées paires et le deuxième choix lors des journées impaires ».

Dès lors, sachant que le derby aller est programmé lors de la 11ème journée (week-end du 9/10 novembre), nous savons donc que le retour des Verts au Groupama Stadium sera diffusé sur DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1. En revanche, en ce qui concerne le derby retour, qui se jouera lors de la 30ème journée de Ligue 1 (week-end du 20 avril), ce sera BeIN Sports qui sera aux manettes.

Le journal l’Equipe a également dévoilé le schéma type d’une journée de Ligue 1 :

Vendredi

DAZN : 1 match à 20h45

Samedi

beIN Sports : 1 match à 17h (1er choix sur les journées paires, 2e choix sur les journées impaires)

(1er choix sur les journées paires, 2e choix sur les journées impaires) DAZN : 1 match à 19h

DAZN : 1 match à 21h

Dimanche

DAZN : 1 match à 15h

DAZN : 3 matches à 17h

DAZN : 1 match à 20h45 (1er choix sur les journées impaires, 2e choix sur les journées paires)

Qui du derby retour à Geoffroy-Guichard ?

Ainsi, alors que la 4ème journée de phase de poules d’Europa League (à laquelle participera Lyon) est programmée le jeudi précédent la 11ème journée de Ligue 1 et que le derby est l’une des affiches les plus prestigieuses de la saison, il est quasiment certain que cet OL – ASSE se disputera le dimanche 10 novembre à 20h45 et sera diffusé sur DAZN.

Pour le derby retour, les incertitudes sont plus nombreuses. En effet, la 30ème journée de Ligue 1 est programmée le week-end du 20 avril. Or, le jeudi précédent se tiendront les quarts de finale retour d’Europa League. Bien évidemment, nous espérons que Lyon n’y prendra pas part, mais il s’agit d’une éventualité.

Or, D’après le journal l’équipe : « La case horaire de l’affiche de L1 de beIN Sports est fixée au samedi à 17 heures, avec certaines exceptions par saison (liées aux programmations des clubs européens). Dans ces cas-là, la chaîne bénéficiera de cases de repli, le vendredi à 20h45 et le dimanche à 15h. »

Voici donc les éventualités pour la programmation du derby retour sur BeIN Sports :

– Lyon n’est pas qualifié en quart de finale d’Europa League : ASSE/OL sera programmé le samedi à 17 heures.

– Lyon est qualifié en quart de finale d’Europa League : ASSE/OL sera programmé le dimanche à 15 heures.

Bien évidemment, cet accord n’a pas encore été officialisé, et il est possible que des exceptions soient faites pour les meilleures affiches de la saison.