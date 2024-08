L’ASSE se déplaçait à Lunel pour y affronter le MHSC. Victorieuse 2-1, l’ASSE a livré une belle partition. L’entraineur héraultais, Michel Der Zakarian a communiqué à l’issue de la rencontre. Il s’est montré peu satisfait du visage affiché par ses joueurs. Aussi, il a avoué la supériorité stéphanoise sur cette rencontre. Des propos recueillis par AllezPaillade.

« On n’a pas eu d’occases, on a été dans l’incapacité de trouver des décalages ! » (Der Zakarian après ASSE-MHSC)

« On avait fait une bonne entame pendant un quart d’heure vingt minutes, c’était correct. Après on fait une erreur… Arnaud doit jouer de face, on perd le ballon ça fait but, le deuxième but c’est pareil ; on veut jouer petit entre Modibo et… (il hésite et se tourne vers un interlocuteur hors caméra) C’était qui ? (…) c’était Jordan, voilà, on perd le ballon ça fait but, voilà c’est des erreurs individuelles et après on a manqué de percussion. Je pense qu’il y a penalty sur le petit Maamma en première mi-temps, et puis voilà on n’a pas eu d’occases, on a été dans l’incapacité de trouver des décalages, il y a la texture du terrain aussi qui nous a… voilà, que le ballon sautait quoi, mais bon on n’a pas été bons techniquement, dans l’impact aussi on n’a pas été bons dans les duels.

« Ils nous ont fait mal. Et nous, on ne leur a pas fait mal. »

On a travaillé comme il fallait avec le préparateur physique, après, c’est l’investissement des joueurs aussi qui doivent… (…) la chaleur, il a fait chaud pour Saint-Étienne aussi hein, voilà ils nous attendus plus bas, ils nous ont contrés et ils ont joué avec leurs armes, et ils nous ont fait mal. Et nous, on ne leur a pas fait mal. »

Cette saison, l’ASSE recevra Montpellier le week-end du 24 novembre, avant de se déplacer le week-end du 16 mars.

