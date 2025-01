Ancienne piste de l'ASSE durant les dernières saisons du club en seconde division, Antoine Léautey a fait le point sur son avenir pour le site "le11hdf". Le joueur d'Amiens a de nouveau évoqué les rumeurs l'envoyant dans le Forez lors des dernières périodes de mercato. Extraits.

Il y a un an et demi, l’ASSE était en train d'essayer de construire une équipe pour aller chercher la montée en Ligue 1. Parmi les solutions envisagées pour renforcer l’effectif au cours du mercato, le nom d'Antoine Léautey avait été évoqué pour remplacer Niels Nkounkou. Le joueur d'Amiens n’a finalement jamais rejoint les Verts.

Le départ du piston gauche vers Francfort semblait inévitable et l'ASSE devait lui trouver un remplaçant. Performant du coté d'Amiens, le nom d'Antoine Léautey était évoqué avec insistace durant l'été 2023. Le joueur de l'ASC a été retenu par son club qui ne souhaitait pas perdre un de ses meilleurs éléments.

Léautey fait le point sur son avenir

"Que je vous dise oui ou non, les gens ne vont pas me croire. En vrai, on ne peut jamais savoir. Il n’y a rien de concret aujourd’hui. Le 29, aucun club ne peut s’intéresser à nous et avoir trois offres le 30. Ceux qui disent qu’ils restent avec certitude, à part si le club bloque, on ne peut pas savoir. Si le Real Madrid vient, je ne vais pas fermer la porte (sourire). Si c’est pour aller dans un autre club de Ligue 2, je ne suis pas intéressé. Je me sens bien à Amiens. Tout dépend de ce qui peut arriver en termes d’offre. En tout cas, je suis très bien ici, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs."

Aucun regret sur sa non venue à l'ASSE

"Non, je n’ai pas de regret (sur sa non venue à l'ASSE). Je ne peux pas dire que ma décision finale n’a pas été acceptée. Finalement, comme ça s’est passé, je suis même content de ne pas y être, pour différentes raisons. Cela peut perturber quand c’est médiatisé. Si je prends mon exemple, c’était tout le temps quand j’étais lié à Saint-Etienne. Et encore, ce n’était pas le début de championnat. Quand ce n’est pas médiatisé, je ne pense pas que ça puisse perturber, même les jeunes joueurs... Tant que rien n’est signé, rien n’est acté dans le football. Il faut donc savoir prendre du recul."