Roland Romeyer, président devenu emblématique à l’AS Saint-Étienne, a toujours incarné la passion et la dévotion envers les Verts. Arrivé en 2004, il s’est imposé comme une pièce maîtresse dans la gestion du club au quotidien, assumant successivement les rôles de co-président, puis de président du directoire. Cet été, alors qu'il venait de revendre ses parts à KSV, Roland Romeyer s'est fait une grosse frayeur !

Sous sa gouvernance, et celle de Bernard Caïazzo, l’ASSE a retrouvé une certaine stabilité sportive et économique, marquée notamment par la victoire en Coupe de la Ligue en 2013, une première pour le club depuis 1981. Au fil des ans, Roland Romeyer est devenu un symbole de l’attachement viscéral à l’âme stéphanoise, marqué notamment par ses tatouages à l'effigie du club.

En juin 2024, après deux décennies de bons et loyaux services, Roland Romeyer a tourné la page en cédant ses parts sociales au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Cette vente a marqué la fin d’une ère pour l’ASSE, qui aspire désormais à s’inscrire dans une dimension plus internationale. « Une page qui s’est tournée pour moi, tombé dans le Chaudron en 1957 », confiait-il avec émotion à L'Equipe. Cette transmission de pouvoir était prévue de longue date, Romeyer ayant exprimé sa volonté de voir le club continuer à évoluer dans une vision moderne tout en conservant ses racines.

Roland Romeyer sauvé par sa fille

Mais l’été 2024 fut loin d’être de tout repos pour l’ancien dirigeant. Deux mois après avoir quitté ses fonctions, Roland Romeyer a été victime d’un grave accident cardiaque. « Si j'avais été sur un vélo, je serais mort », estime cet adepte de cyclisme. Heureusement, l’incident s’est produit à son domicile, et l’intervention de sa fille, Cécile Romeyer-Bouchard, cardiologue renommée au CHU Hôpital Nord de Saint-Priest-en-Jarez, lui a sauvé la vie. Elle l’a opéré en urgence, permettant à son cœur de continuer à battre pour sa famille et pour les Verts.

Depuis, Roland Romeyer a repris des forces et retrouvé sa passion pour le cyclisme, remontant en selle mi-septembre. Doté de stents, il affiche une nouvelle énergie, même si ses activités liées au club ont significativement changé. Aujourd’hui simple spectateur, il a quitté le fauteuil présidentiel pour s’installer discrètement dans la tribune officielle Pierre-Faurand, où il a trouvé refuge sous les toits, au troisième étage, dans l’angle du kop des Magic Fans.

Néanmoins, Roland Romeyer conserve des liens forts avec l’ASSE. Toujours président du musée des Verts et d’ASSE Cœur Vert, l’association citoyenne qu’il a fondée en 2011, il continue d’œuvrer pour des causes qui lui tiennent à cœur. « Elle correspond mieux à mes valeurs qu’à celles du foot d’aujourd’hui, dans lequel je ne me retrouve plus depuis des années », confie-t-il.

Pour Roland Romeyer, cette année marque à la fois la fin d’un règne et le début d’une nouvelle vie, plus apaisée mais toujours habitée par l’amour des Verts. Un amour inébranlable, qui pulse dans son cœur désormais tout neuf !