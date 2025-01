Eirik Horneland prépare sa 1ère sur le banc stéphanois ce week-end face à Reims. L'entraîneur norvégien s'apprête à commencer sa première expérience en dehors de son pays natal. À quoi les supporters de l'ASSE peuvent s'attendre pour cet événement ?

Un nouveau trio aux commandes

Eirik Horneland a dirigé cette semaine ses premiers entraînements à la tête de l’équipe professionnelle masculine stéphanoise. En plus de l’équipe technique déjà en place, comme annoncé précédemment, il était épaulé par son nouvel entraîneur-adjoint, Hassan El-Fakiri (47 ans).

Aux côtés d’Hassan, l’Italien Andrea Loberto (50 ans) a également rejoint l’AS Saint-Étienne. Loberto sera particulièrement chargé des phases de jeu arrêtées, un domaine clé souvent négligé.

Mais que peut-on attendre de ce trio ?

Des choix de joueurs à revoir ?

Olivier Dall’Oglio, arrivé en décembre 2023, a longtemps tâtonné dans ses choix. Bien qu’expérimenté, il s’est montré pragmatique au détriment de son goût pour un jeu léché. Depuis le début de la saison, ce sont pas moins de 27 joueurs qui ont porté le maillot vert en Ligue 1, un signe des nombreux essais et ajustements effectués.

Eirik Horneland a été choisi pour insuffler une identité de jeu claire à l’ASSE. Pour ce faire, il pourrait redistribuer les cartes au sein de l’effectif. Cependant, en tant qu’homme clé du projet KSV, il devra également développer les jeunes joueurs recrutés l’été dernier.

Un changement de comportement attendu

Le retour en Ligue 1 de l’ASSE a rapidement été assombri par des contre-performances, voire des humiliations. L’équipe a parfois donné l’impression de baisser les bras face à la défaite, avec des comportements parfois apathiques.

Eirik Horneland est connu en Norvège pour son énergie débordante et sa capacité à galvaniser ses troupes. Il exige de ses joueurs un investissement total, notamment dans les duels et les seconds ballons, qu’il considère comme essentiels.

Pour se maintenir, l’ASSE devra afficher davantage de résilience, notamment lors des matchs à l’extérieur, où les Verts ont trop souvent craqué. À ce jour, ils n’ont pris qu’un seul point hors de Geoffroy-Guichard depuis août.

Une approche tactique différente

Eirik Horneland privilégie le 4-3-3, comme son prédécesseur. Toutefois, l’animation tactique pourrait évoluer de manière significative. On peut se demander si Pierre Ekwah, par exemple, sera amené à redescendre entre les deux défenseurs centraux pour faciliter la relance.

Le bloc stéphanois sera-t-il positionné plus haut sur le terrain ? Une chose est sûre, Horneland est un adepte du pressing intensif. Il souhaite voir des joueurs plus proactifs dans ce domaine. De plus, le Norvégien s’appuie généralement sur un jeu basé sur la possession.

Reste à savoir si son effectif actuel sera capable de répondre à ces exigences. Si oui, combien de temps faudra-t-il pour que la mayonnaise prenne ? Si non, Horneland sera-t-il prêt à ajuster ses principes ?

Quoi qu’il en soit, tous les regards seront tournés vers la prestation des Verts ce samedi, lors de la première partition du nouveau chef d’orchestre stéphanois.