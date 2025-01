L'ASSE a été vendue à l'issue de la saison 2023-2024 qui s'est soldée sur un retour en ligue 1. Enfin à sa place, le club du Forez est parti sur un nouveau cycle. Changement de direction, de projet et de moyens.

Après la relégation de l'ASSE, le club avait tablé sur deux saisons pour retrouver l'élite. Un effectif complet à redessiner avec une vague de départ à l'été 2022. Deux ans plus tard, les mouvements ont été nombreux. Non sans mal, l'ASSE a retrouvé la ligue 1 au terme d'un barrage au suspens insoutenable. Kilmer Sport Ventures a repris les reines du club. Fort de son nouveau projet et après six mois de mise en application, qui sont les grands gagnants et perdants du nouveau Projet ?

Des jeunes qui prennent du galon

Plusieurs jeunes joueurs accumulent du temps de jeu depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures. Mathis Amougou est le jeune joueur issu du centre qui a acquis le plus d'expérience durant ces six premiers mois. Il n'est pas le seul, Louis Mouton, Ayman Aiki ont également profité de ces six premiers mois pour gratter du temps de jeu.

Kevin Pedro apparaît comme la belle surprise. Seulement sous contrat stagiaire pro, il a connu ses premières minutes en ligue 1 contre Monaco. Il s'entraîne régulièrement avec le groupe professionnel et à su saisir sa chance alors qu'il n'était pas prévu aussi tôt à ce niveau-là.

Enfin Benjamin Bouchouari a su déjouer les pronostics. Grand perdant de la saison dernière, il a su regagner sa place. Il apparaît même comme le seul joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque de cette équipe.

Davitashvili (ASSE) surnage

Dans une équipe en difficulté et souvent obligée de laisser le ballon à l'adversaire, l'ancien girondin figure parmi les grands gagnants de ce début de saison. Titulaire lors des 15 rencontrés, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Bien que tout ne soit pas parfait, il a souvent été l'arbre qui cachait la forêt.

Des cadres de l'ASSE grands perdants

Ils sont plusieurs à avoir été des joueurs essentiels dans la montée lors de la saison 2023-2024. Ils souffrent aujourd'hui d'un temps de jeu famélique à cause d'une volonté du club de changer de cap.

Florian Tardieu et Lamine Fomba sont les deux joueurs les plus disponibles qui ne sont quasiment plus utilisés. Anthony Briançon et Thomas Monconduit, blessés, semblent également de plus en plus en marge de ce projet.

Des blessures trop régulières

Ils sont plusieurs à avoir bénéficié de peu de temps de jeu à cause de blessure durant ces six premiers mois. Aimen Moueffek, prolongé cet été, n'a pas encore su rendre la confiance offerte par la nouvelle direction stéphanoise. Augustine Boakye a également dû faire face à de nombreux pépins qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs.

Aussi, Pierre Cornud, qui enchaînait les matchs dans le championnat israélien, ne compte que 377 minutes de jeu. Yvann Maçon aussi est à la peine. Le Guadeloupéen ne compte que 289 minutes de jeu. L'équivalent d'un peu plus de trois matchs entiers.

Malheureusement, Ibrahima Wadji fait pire avec 101 minute. L'attaquant sénégalais continue son calvaire de la saison dernière.