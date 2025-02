Le mercato hivernal a fermé ses portes ce lundi soir. Celui mené par l’ASSE laisse un goût de regret du côté des supporters. Mais qu’en est-il si l’on compare le bilan des concurrents dans la course pour le maintien en Ligue 1 ?

Ils se sont renforcés

Le Stade Rennais va débarquer à Geoffroy-Guichard avec un visage tout neuf. Loin de leurs ambitions de début de saison, les Bretons ont investi massivement cet hiver pour rebondir. Arnaud Pouille s’est largement appuyé sur son réseau en rapatriant d’anciens Lensois comme Brice Samba et Fofana. Pas moins de 10 recrues ont rejoint le Stade Rennais, qui a dépensé sans compter. C’est clairement avec un effectif tout neuf qu’Habib Beye se déplacera dans le Chaudron ce samedi.

Dans une moindre mesure, le FC Nantes a su faire preuve de pragmatisme. Sans faire de folies dont ils n’avaient pas les moyens, les Canaris se sont renforcés à chaque ligne en palliant les carences d’un effectif en quête de certitudes. Sans être flamboyant, le mercato du FC Nantes paraît réussi.

Avec des moyens très limités, le HAC a tout de même tout tenté pour se renforcer. Les Havrais se sont renforcés à chaque ligne avec les arrivées d'Ahmed Hassan, un buteur égyptien, Junior Mwanga, milieu polyvalent, et le prometteur Mahamadou Diawara. Essentiellement des prêts pour tenter de se sauver sans se mettre en péril économiquement.

Un Mercato sous le signe de la stabilité

Angers est l’un des clubs à avoir été les plus discrets cet hiver. Aucun renfort pour le mercato angevin. Le club n’a pas les moyens financiers pour investir et a choisi de se concentrer sur la mission maintien.

Auxerre s’est montré plus offensif sur le mercato hivernal, sans réaliser de folie pour autant. Massengo remplace Raveloson. Un effectif qui reste relativement stable malgré les offensives subies en fin de mercato sur plusieurs joueurs clés, comme Gaëtan Perrin, qui a été courtisé.

On espérait un mercato salvateur du côté de l’ASSE, mais il n’en a rien été. Irvin Cardona remplace numériquement Mathieu Cafaro, sur lequel l’entraîneur ne comptait plus. Maxime Bernauer vient s’ajouter à la rotation dans une défense en manque de certitudes. Mathis Amougou s’envole pour Chelsea à la demande du joueur, sans être remplacé. On compte sur le retour d’Aïmen Moueffek pour concurrencer Louis Mouton. Thomas Monconduit ne jouait plus et quitte le club à six mois de la fin de son contrat. Ayman Aiki et Jibril Othman iront prendre du temps de jeu loin du Forez. Dans l’ensemble, l’effectif stéphanois reste stable sans avoir gommer les carences qui sautent aux yeux. Un pari risqué des dirigeants stéphanois.

Ils se sont affaiblis

Montpellier a envoyé un message fort ces derniers jours. Le MHSC et son président ont privilégié un dégraissage massif de l’effectif, favorisant l’avenir économique au détriment de l’avenir sportif du club. Le départ de Tamari, poussé vers la sortie, ainsi que ceux d’Arnaud Nordin et d’Akor Adams laissent le MHSC avec une attaque qui devra composer avec Andy Delort, Wahbi Khazri et le jeune Othmane Maama. C’est léger.

Autre club en difficulté financière, le Stade de Reims, qui vient de remercier Luka Elsner, a perdu ses deux cadres. Emmanuel Agbadou et Marshall Munetsi se sont engagés avec Wolverhampton. Si 40 millions d’euros sont entrés dans les caisses, Reims devra négocier les 14 matchs restants avec un effectif amoindri malgré les arrivées tardives de Jordan Siebatcheu et Mory Gbane.

Le mercato pour le maintien !

Angers

Arrivées : Dan Sinaté (ex-Monaco)

Départs : Joseph-Romeric Lopy (Pau) (prêt)



Auxerre

Arrivées : Han-Noah Massengo (Burnley) (prêt avec option d'achat) Fredrik Oppegard (PSV Eindhoven) (500K€)

Départs : Théo Pellenard (Laval) (libre) Rayan Raveloson (Young Boys Berne) (1,5M€)



Le Havre

Arrivées : Fodé Ballo-Touré (AC Milan) (libre) Mahamadou Diawara (Lyon) (prêt) Ahmed Hassan (Rio Ave) (libre) Junior Mwanga (Strasbourg) (prêt)

Départs : Samuel Grandsir (Caen) (libre) Steve Ngoura (Cercle Bruges) (2,3M€) Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir) (2,5M€) Yoann Salmier (Clermont) (libre)



Montpellier

Arrivées : Andy Delort (MC Alger) (prêt avec option d'achat) Bamo Meïté (Marseille) (prêt avec option d'achat) Nicolas Pays (Le Puy) (fin de contrat)

Départs : Akor Adams (Séville FC) (5,5M€) Mousa Al-Tamari (Rennes) (8M€) Gabriel Barès (Burgos) (prêt) Arnaud Nordin (Mayence) (transfert définitif)



Nantes

Arrivées : Francis Coquelin (sans club) Meschack Elia (Young Boys Berne) (prêt avec option d'achat) Anthony Lopes (Lyon) (fin de contrat) Saïdou Sow (Strasbourg) (prêt)

Départs : Jean-Kevin Duverne (KV Courtrai) (prêt) Ignatius Ganago (New England Revolution) (prêt avec option d'achat) Jean-Philippe Gbamin (FC Zurich) (fin de contrat)



Reims

Arrivées : Mory Gbane (Gil Vicente) Malcolm Jeng (IK Sirius) – 2,50 M€ John Patrick (Getafe) – 1,20 M€ Hiroki Sekine (Kashiwa Reysol) – 0,65 M€ Jordan Siebatcheu (Union Berlin) – 4,50 M€

Départs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton) – 20,00 M€ Marshall Munetsi (Wolverhampton) – 20,00 M€ Maxime Busi (NAC Breda) (prêt) Maiky De la Cruz (Marignane-Gignac) (prêt) Thibault De Smet (Paris FC) (prêt avec option d'achat) Kobi Henry (Real Salt Lake) (prêt) Amine Salama (Torino) (prêt avec option d'achat)



Rennes

Arrivées : Mousa Al-Tamari (Montpellier) – 8,00 M€ Lilian Brassier (Brest) (prêt avec option d'achat) Seko Fofana (Al-Nassr Riyad) – 20,00 M€ Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow) – 12,00 M€ Jérémy Jacquet (Clermont) – 0,90 M€ (retour de prêt) Ismaël Koné (Marseille) – 1,00 M€ (prêt avec option d'achat) Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges) – 5,25 M€ Anthony Rouault (VfB Stuttgart) – 13,00 M€ Brice Samba (Lens) – 14,00 M€ Ayanda Sishuba (Hellas Vérone) – 0,50 M€

Départs : Abdelhamid Aït-Boudlal (Amiens) (prêt) Amine Gouiri (Marseille) – 19,00 M€ Albert Grönbaek (Southampton) (prêt) Jota (Celtic Glasgow) – 10,00 M€ Glen Kamara (Al-Shabab Riyad) (prêt avec option d'achat) Henrik Meister (Pise) (prêt avec option d'achat) Leo Skiri Östigard (Hoffenheim) (prêt avec option d'achat) Baptiste Santamaria (Nice) (prêt avec option d'achat)