Le mercato laisse un goût amer à bon nombre de supporters et d'observateurs. Dans le sens des arrivées, seuls Irvin Cardona, prêté avec option d'achat par Augsbourg, et Maxime Bernauer, prêté avec option d'achat par le Dinamo Zagreb, ont débarqué. L'ASSE a toutefois un peu sauvé son bilan sur les départs, quelques minutes avant la clôture du marché des transferts.

Anthony Briançon, Florian Tardieu, Lamine Fomba, Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro, Ibrahima Wadji... La liste des joueurs ne rentrant plus dans le projet et poussés vers la sortie cet hiver était longue. Au final, seuls deux d'entre eux sont partis. À ces départs viennent s'ajouter ceux de plusieurs jeunes joueurs.

Lhery en Espagne, Aiki et Othman prêtés

Le premier départ enregistré par l'ASSE a été celui de Yanis Lhery. L'attaquant formé au club a rejoint Alcorcón (D3 espagnole). Revenu cet été d'un prêt peu convaincant au Luxembourg, Lhery n'était plus désiré en équipe réserve, où N'Guessan, Othman et Mayilla se sont partagés le poste de buteur ces derniers mois.

L'ASSE a également continué de développer sa politique de prêts durant ce mercato hivernal. Dans cette optique, Ayman Aiki a prolongé jusqu'en 2027 avant de rejoindre Bastia jusqu'à la fin de la saison. Jibril Othman a lui été prêté au Royal Francs Borains (D2 belge).

Amougou, un départ inévitable ?

Le dossier Mathis Amougou aura été un vrai sujet en interne depuis le rachat du club par Kilmer Sports Ventures. L'été dernier, la nouvelle direction avait tenté de le prêter en Ligue 2, où une offre était arrivée, ou bien en Championship. À son retour de sélection début août, le milieu de terrain né en 2006 avait finalement convaincu l'ASSE de lui laisser une place dans le groupe Ligue 1 dès cette saison. En toute fin de mercato, l'ASSE avait dû gérer plusieurs offensives du Bayer Leverkusen pour son jeune talent. Alors que les agents d'Amougou, qui avaient déjà poussé pour un départ au moment de la signature de son premier contrat professionnel, puis au moment de sa première prolongation, n'étaient pas contre une aventure en Allemagne, le joueur avait fait le choix de rester, voyant qu'il bénéficiait d'un temps de jeu intéressant.

Mais voilà, depuis, les négociations pour étendre le contrat de Mathis Amougou (qui courait jusqu'en 2026) patinaient. Le premier et principal point de désaccord est apparu sur la durée de cette prolongation. Les Verts proposaient un contrat jusqu'en 2029, là où le joueur et son entourage privilégiaient une prolongation plus courte. Les choses se sont ensuite sérieusement compliquées sur la partie salariale, quand Chelsea est arrivé sur le dossier, durant le mois de janvier. Les Blues ont en effet proposé au joueur un salaire très largement supérieur à ce qu'il touchait à Saint-Etienne, mais surtout bien plus important que celui qu'il aurait touché en cas de prolongation.

Si l'ASSE a résisté pendant un certain temps (Leverkusen, la Real Sociedad et Mönchengladbach étaient aussi intéressés), les négociations ont fini par aboutir, ce lundi. Chelsea a proposé 15 M€ plus un pourcentage à la revente pour s'attacher les services de Mathis Amougou. De quoi faire plier les Verts, qui parviennent ainsi à récupérer un chèque sur un joueur qui n'aurait dans tous les cas pas prolongé. Le départ du plus gros talent actuellement au club laisse cependant des regrets, surtout au vu du projet mené par Kilmer, basé sur le développement de joueurs à potentiel.

Plusieurs indésirables toujours là

Cet hiver, l'ASSE aura tenté par tous les moyens de se séparer de ses indésirables. Florian Tardieu a par exemple été proposé avec insistance du côté de Caen, afin de faciliter le deal Noé Lebreton. Les dirigeants caennais n'ont toutefois jamais donné suite. D'autres pistes ont été explorées. Ibrahima Wadji a fait l'objet d'un léger intérêt de Grenoble, mais les choses ne sont pas allées plus loin. Anthony Briançon a lui vu Valenciennes, notamment, se renseigner sur sa situation. Mais les Nordistes ont finalement fait signer Ousmane Touré et Alexandre Coeff, au même poste.

Briançon, Tardieu et Wadji restent donc en Vert pour le moment (le mercato est encore ouvert dans certains pays), au même titre que Lamine Fomba. Leurs cas feront donc à nouveau l'objet de discussions, l'été prochain.

Cafaro au Paris FC, Monconduit à Amiens

Plusieurs joueurs non désirés n'ont donc pas trouvé de porte de sortie durant le mercato hivernal. Mais deux éléments "estampillés Ligue 2" ont fini par quitter le club lundi. Mathieu Cafaro a rejoint le Paris FC, actuellement à la lutte pour une montée dans l'élite du football français. Il avait anticipé un éventuel départ en rejoignant rapidement Paris en train. Et il a finalement pu signer son contrat dans les temps, les derniers documents ayant été envoyés quelques minutes avant 23h00. Il rejoint l'écurie de Ligue 2 contre quelques centaines de milliers d'euros.

Thomas Monconduit a, à la surprise générale, lui aussi trouvé un club. Il s'est en effet engagé avec Amiens dans les derniers instants du mercato. Le milieu de terrain, qui retrouvera Victor Lobry en Picardie, avait pourtant fait savoir en janvier qu'il souhaitait honorer son contrat jusqu'au bout.

En réussissant à boucler ces deux départs, l'ASSE sauve donc en partie son opération dégraissage. Monconduit était hors de forme et ne faisait pas partie du projet. Cafaro n'avait lui pas les faveurs d'Horneland, qui était agacé par son investissement lors des séances d'entraînement.