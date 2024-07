Olivier Dall’Oglio et les nouveaux dirigeants ont entamé un grand chantier cet été. Reconstruire un effectif capable de se maintenir en Ligue 1. Si les Verts ne vont pas tout révolutionner en un été, les arrivées comme les départs devraient encore être nombreux. Il reste plusieurs priorité à boucler d’ici à la fin du mercato. L’ASSE est-elle en retard ?

Les dirigeants de l’ASSE demandent de la patience

Dès son intronisation, Ivan Gazidis (Président de l’ASSE) s’est montré rassurant, mais a demandé de la patience au Peuple Vert : « C’est un projet sur le long terme. Le fait d’être en Ligue 1 accélère le projet, mais rend aussi les choses plus urgentes. […] Je peux vous dire en revanche que ce ne sera pas une révolution, mais une évolution. On va construire étape par étape, saison après saison, en s’appuyant sur les fondations solides du club. L’une des plus grosses erreurs dans le football est de faire des grandes promesses qu’on ne peut pas tenir. Nous ferons des erreurs, il y aura des moments difficiles. »

Ce à quoi Huss Fahlmy (Directeur des Opérations à l’ASSE) avait ajouté : « Nous avons de grandes ambitions, mais nous sommes pragmatiques. L’ASSE a fait partie du gotha européen et peut le redevenir. Il faut déjà se stabiliser en L1, puis être compétitif en L1. Ça va donc prendre un peu de temps. Le but, même s’il y aura des moments plus difficiles, c’est de toujours avoir en tête le cap et la manière dont on veut travailler. »

Des premiers enseignements rassurants

Si le mois de juin s’est avéré particulièrement calme, les signatures se sont ensuite enchaînées. Le dossier Aïmen Moueffek a été déverrouillé. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont rejoint le Forez. Cette semaine, Mickaël Nadé a finalement prolongé à l’ASSE. De quoi poser des premiers constats.

Huss Fahmy a permis de prolonger deux dossiers complexes. Deux joueurs formés au club, acteur majeur de la remontée des Verts en Ligue 1. Les prolongations d’Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé étaient loin d’être finalisées ces dernières semaines. C’est désormais chose faite. De quoi conserver des joueurs qui connaissent parfaitement l’ASSE. Des joueurs qui peuvent encore progresser. Des joueurs sui disposent d’une valeur marchande.

Par ailleurs, l’ASSE n’a pas hésité à poser 6 M€ (bonus inclus) pour signer Zuriko Davitashvili sans attendre le dénouement de la triste histoire des Girondins de Bordeaux. De même, les Verts ont sorti le chéquier pour finaliser l’arrivée d’Augustine Boakye. Si le budget mercato reste inconnu, les dirigeants stéphanois ont montré qu’ils avaient les moyens de se renforcer. À en croire les médias suédois, l’ASSE serait prête à dégainer une offre de 8 à 9 millions d’euros pour Sebastian Nanasi. Preuve que les moyens sont bien là.

Enfin, l’arrivée du néo-zélandais marque là aussi une certaine révolution à l’ASSE. Sous la houlette de Jaeson Rosenfeld, la DATA a pris une part prépondérante au sein du club. De quoi détecter des talents et tenter des paris intéressants.

Un calendrier qui défile

Les Verts entameront le championnat au Stade Louis II le week-end du 16 août. Dans trois semaines, l’ASSE aura ainsi son premier test grandeur nature face à l’AS Monaco. Un gros morceau pour commencer la saison. Pour l’heure, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio compte encore des carences qu’il faudra gommer sur le marché des transferts.

Dylan Chambost n’a pas été remplacé à la création du jeu. Un latéral gauche reste recherché. Matthieu Udol est toujours bloqué par le FC Metz qui se montre gourmand. D’autres pistes sont étudiées sans qu’elles s’avèrent finalisées. Priorité du mercato stéphanois, un milieu défensif est toujours attendu. Les Verts attendent la bonne opportunité pour apporter une réelle plus-value à l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Idem en attaque, où un voire deux buteurs sont recherchés.

Enfin, l’autre priorité reste de dégraisser l’effectif. Malgré les départs de Rivera et Chambost, plusieurs autres joueurs restent sur le départ. Les dirigeants devront trouver des portes de sortie pour ces joueurs. Loin d’être simple dans un mercato touché de plein fouet par la chute des droits TV. Le chantier reste très loin d’être terminée pour l’ASSE.

Effectif de l’ASSE au 26 juillet

Gardien : Larsonneur, Green

Latéral droit : Appiah, Maçon

Défense centrale : Batubinsika, Abdelhamid, Briançon, Nadé

Latéral gauche : Bentayg, Pétrot

Milieu central : Monconduit, Tardieu, Moueffek, Bouchouari, Fomba, Mouton

Ailier : Cafaro, Boakye, Davitashvili, Old

Avant-Centre : Sissoko, Wadji