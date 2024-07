L’attribution des droits TV domestiques en France aura été le feuilleton de l’été. Celui-ci tient son épilogue. De quoi se mettre en ordre de marche avant la première journée de championnat de Ligue 1.

Alors que Vincent Labrune et la LFP espéraient se rapprocher des autres championnats européens, les droits TV français n’ont pu obtenir mieux que 500 millions d’euros par an. DAZN fait son entrée sur le territoire français et récupère huit affiches sur neuf à chaque journée de Ligue 1. Selon les premières indiscrétions, il était évoqué un montant se rapprochant des 50 € par mois pour suivre l’intégralité des rencontres du championnat français (15€ pour BeIN Sport + 34€ pour DAZN).

25 € pour la Ligue 1 ?

L’Equipe nous informe ce vendredi que la plateforme devrait proposer un tarif plus attractif.

» Selon nos informations, sa direction (ndlr : DAZN) aurait ainsi décidé de réajuster son prix autour de 25 € par mois. DAZN a aussi entendu les conseils de plusieurs futurs partenaires de distribution les alertant sur la difficulté de vendre à un tel montant un « mono-produit » sport, et pas le plus large du marché français (outre huit matches de L1 par journée, la Betclic Élite de basket, du MMA, de la boxe, du foot féminin…). […]

Néanmoins, au bout de quelques années, il n’est pas complètement exclu que la plateforme augmente progressivement le prix de son abonnement, à l’image de beIN Sports, passant au fil des ans de 11 à 15 € par mois. En Italie, DAZN vient justement d’annoncer que son abonnement de base, avec 100 % de la Serie A, évoluait de 34,99 € à 44,99 € mensuels. »

Quid des fournisseurs ?

L’Equipe prolonge et précise que DAZN pourrait proposer l’ancienne offre de Free avec les buts en « quasi-direct » avec alerte. Les discussions ont débuté entre DAZN et Canal + pour trouver un terrain d’entente sur la distribution. S’il est aisé d’accéder au site de DAZN depuis internet (donc TV connecté, Tablettes ou ordinateurs), DAZN doit trouver des solutions auprès des distributeurs et des fournisseurs d’accès dont Canal +. L’épilogue semble proche pour la Ligue 1.