L’horloge tourne. Le mercato est entré dans sa dernière ligne droite. Il se refermera ce vendredi 30 août à 23 heures. L’ASSE souhaite encore boucler a minima deux arrivées et s’active également dans le sens des départs. Mais c’est bien au poste de milieu défensif que le board stéphanois avance ses pions. Pierre Ekwah se rapproche du Forez.

L’ASSE veut un 6

Les Verts veulent renforcer leur milieu de terrain. Si le jeune Amougou est la bonne surprise de cet été, l’ASSE veut muscler son entrejeu. Olivier Dall’Oglio compte de nombreux profils à ce poste. Notamment des joueurs qui pourraient quitter le Forez. Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba ou encore Louis Mouton ne sont pas encore assurés de poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Etienne. Le temps de jeu devrait être minime pour ces joueurs. D’autant plus avec une arrivée supplémentaire qui se profile.

L’ASSE a longtemps prospecté au poste de milieu défensif. Plusieurs noms ont fuité dans la presse. Mady Camara, Mamady Diambou, Stanko Juric, ou encore Salis Abdul Samed. Ce dernier va s’engager à Sunderland. Effet domino, le jeune Pierre Ekwah se rapproche doucement du Forez… Explications.

Accord avec Pierre Ekwah

Selon nos informations, le natif de Massy, âgé de 22 ans, est en discussions avancées avec les dirigeants de l’ASSE. Foot Mercato nous informait récemment d’un intérêt des Verts pour ce jeune joueur. Nous pouvons aujourd’hui vous informer qu’un accord de principe a été trouvé avec Pierre Ekwah. Le joueur et l’ASSE sont tombés d’accord sur les contours du contrat qui l’attend à Saint-Etienne. Huss Fahmy doit à présent parvenir à trouver un terrain d’entente avec Sunderland. Les discussions avancent bien ces dernières heures. Pour autant, le deal n’est pas bouclé à l’instant T. Le joueur ne semble pas entrer dans les plans de Régis Le Bris, nouveau coach du club anglais.

Pierre Ekwah est un jeune talent français formé au FC Nantes. Alors qu’il n’était que U17, Chelsea n’avait pas hésité à investir 2 millions d’euros pour lui faire traverser la Manche. C’est finalement West Ham qui tentera de le lancer en 2021. Après plusieurs apparitions en U23, il rejoint Sunderland en janvier 2023. Il s’impose en Championship et apparait à 40 reprises dont 37 en tant que titulaire. Une progression intéressante dans un championnat reconnu pour son intensité. Le coéquipier d’Adil Aouchiche ne manque pas de prétendants cet été, notamment en Italie. Pour autant, l’ASSE tient la corde et pourrait finaliser l’opération dans les prochaines heures. En interne, on nous indique que plusieurs pistes sont également étudiées en parallèle. Le money-time est bel et bien lancé pour l’ASSE.