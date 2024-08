C’est le dernier jour du mercato. L’ASSE pourrait vivre une journée complètement folle. Rien n’est totalement terminé entre les départs et les arrivées. Le club reste à l’affût de recruter un buteur pour changer le visage de son secteur offensif. Pendant ce temps, plusieurs départs sont espérés !

Un attaquant ciblé par l’ASSE ?

Selon les informations de 90football : « Patson Daka, attaquant zambien de Leicester, intéresse le board stéphanois de près. Son profil a été décortiqué ces derniers jours, ainsi que sa capacité à s’adapter rapidement au championnat de France, où il n’a jamais évolué malgré un essai il y a quelques années du côté de Lille. À cette époque, Daka était un joueur extrêmement référencé, comme en témoigne l’indemnité payée à l’été 2021 par Leicester (25 M€) alors qu’il arrivait du championnat d’Autriche où il avait tout cassé (Salzbourg). »

Blessé pour plusieurs mois !

La piste Patson Daka semble alléchante et présente de vraies garanties sportives. Néanmoins, l’ASSE doit se méfier d’une donnée. En effet, le joueur s’est blessé lors de la préparation mi août. Il est actuellement indisponible pour plusieurs mois. L’international zambien a été opéré à la cheville. En cas de recrutement, il ne sera donc pas disponible de suite. Un véritable dilemme qui pourrait changer les plans du board stéphanois.

Dans un article du New York Times datant du 16 août 2024, il est relaté cette information : « Daka s’est blessé à la cheville lors du dernier match de pré-saison à Lens et Cooper a confirmé que la blessure était plus grave que ce que l’on pensait au départ. « Il s’est gravement blessé à la cheville la semaine dernière lors du match à Lens et il sera absent pendant plusieurs mois », a déclaré Cooper. « Il a été opéré aujourd’hui, c’est vraiment dommage pour lui car il avait l’air en forme pendant la pré-saison. »