Le mercato de l’ASSE s’emballe à moins de 30 heures de sa fermeture. Alors que la recrue au poste de milieu récupérateur semble bouclée, le poste d’attaquant reste une priorité pour les dirigeants stéphanois. Alors que le nom de Mohamed Bamba est récurrent, un nouveau nom vient de sortir dans la presse.

Daka ciblé par L’ASSE

Soucieux de recruter au moins deux joueurs d’ici la fin du mercato, Pierre Ekwah semble être la première des deux recrues. Pour le poste d’attaquant, plusieurs cibles existent et le choix ne semble pas encore acté. Une nouvelle piste vient de sortir par le biais de 90Football qui avait annoncé en exclusivité les pistes Zuriko Davitashvili et Ben Old. De quoi donner un certain crédit à leurs informations !

Selon les informations de 90football : « Patson Daka, attaquant zambien de Leicester, intéresse le board stéphanois de près. Son profil a été décortiqué ces derniers jours, ainsi que sa capacité à s’adapter rapidement au championnat de France, où il n’a jamais évolué malgré un essai il y a quelques années du côté de Lille. À cette époque, Daka était un joueur extrêmement référencé, comme en témoigne l’indemnité payée à l’été 2021 par Leicester (25 M€) alors qu’il arrivait du championnat d’Autriche où il avait tout cassé (Salzbourg). »

Patson Daka évolue à Leicester depuis juillet 2021. Après 3 saisons sous le maillot des foxes, il aura joué 96 rencontres (dont 53 en Premier League) pour 22 buts inscrits et 13 passes décisives. Cet international Zambien sort d’une saison plus délicate malgré la remontée du club en Premier League. En effet, il n’a joué que 22 matchs lors de la saison 2023-2024. Il cherche donc un nouveau projet pour la saison à venir. Il était hors groupe pour les premiers matchs de cette saison avec Leicester !

✈️ Info Mercato ⚽

Saint-Etienne regarde Daka Encore à la recherche d’un attaquant, @ASSEofficiel s’intéresse au Zambien de Leicester Patson Daka Plus d’infos sur l’appli @90footballFr

LIEN EN BIO#MercatoASSE #ASSE #Mercato pic.twitter.com/4g6ruUB1Zm — 90football (@90footballFr) August 29, 2024

Carte d’identité du joueur