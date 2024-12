L'AS Saint-Étienne (ASSE) a entamé une nouvelle ère depuis son rachat par Kilmer Sports Ventures en juin 2024. Ce changement marque la fin de l'ère Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui s'appuyaient principalement sur les transferts de joueurs pour équilibrer les comptes du club. Ces mutations comblaient régulièrement le déficit entre les ressources et les dépenses, mais avaient peu à peu érodé la valeur des actifs joueurs.

Avec Kilmer Sports Ventures, le club a adopté une approche différente, axée sur une gestion plus structurée et l’analyse des données (DATA) pour ses recrutements. La priorité des nouveaux dirigeants a été de renflouer les caisses. Très vite, Huss Fahmy à la baguette, ils ont rapidement tenté de renforcer l’équipe, qui avait péniblement obtenu sa promotion en Ligue 1, tout en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Cette stratégie visait à renforcer sportivement l’ASSE sur le moyen terme et à reconstituer les actifs joueurs du club, quasiment déséquilibrés ces dernières années.

Trading plus équilibré à l'ASSE ?

Le mercato hivernal devrait continuer dans cette direction, avec des recrues ciblées capables d’apporter une valeur ajoutée, aussi bien sur le terrain qu’en termes de valorisation future.

Une étude récente de l’Observatoire du football CIES analyse les bilans monétaires des opérations de transfert depuis 2015. Le CIES a communiqué le classement des clubs français à nos confrères de Poteaux-Carrés. L’ASSE figure parmi les clubs français ayant enregistré un bilan négatif sur cette période.

Classement des clubs français selon le bilan des transferts (2015-2024) :

LOSC : +384 M€ Stade Rennais : +113 M€ AS Monaco : +105 M€ Angers SCO : +101 M€ Lyon : +90 M€ Montpellier HSC : +80 M€ RC Strasbourg : +76 M€ Stade de Reims : +76 M€ RC Lens : +76 M€ Stade Brestois : +44 M€ OGC Nice : +41 M€ Toulouse FC : +19 M€ Le Havre AC : +8 M€ FC Nantes : +6 M€ AJ Auxerre : +4 M€ AS Saint-Étienne : -6 M€ Olympique de Marseille : -66 M€ Paris Saint-Germain : -646 M€

L'ASSE se classe donc 16ᵉ, avec un déficit de 6 millions d’euros lié aux transferts. Ce constat reflète les difficultés financières passées et l'urgence pour le club de réussir sa mue sous la houlette des investisseurs canadiens. En s’appuyant sur son recrutement, l’ASSE espère inverser cette tendance et redevenir un acteur majeur du football français.