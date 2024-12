L'ASSE a encore laissé des points en chemin après être rentrée bredouille de son déplacement à Toulouse. Alors qu'elle menait au score, l'équipe stéphanoise a encaissé un but dans la foulée, et fini par laisser passer Toulouse devant elle en fin de rencontre. Les chroniqueurs de L'Équipe du Soir, sur la chaîne L'Équipe TV n'ont pas été tendres avec Lucas Stassin et jugent le niveau de l'équipe stéphanoise... Extraits.

Régis Testelin, journaliste à L'Équipe et chroniqueur dans L'Équipe du Soir

"Dans ce match, on a vu plus de choses que lors des précédents. La première mi-temps était vraiment bien.

Mais là où je leur en veux beaucoup c’est l’attitude après l’ouverture du score. Stassin marque son premier but, après 12 journées d’attente pour un buteur.

Mais c’est égoïste, autocentré, tout tourne autour de Stassin. Ce n’est pas sain et ça augure quelque chose de problématique.

Le gars célèbre pendant une éternité, comme si cela allait sauver leur saison. Mais le football, ce n’est pas ça. Tu sais très bien que, quand tu marques, les 3 minutes qui suivent le coup d’envoi sont cruciales. Là, l’attitude des joueurs m’a profondément déplu. S’ils avaient tenu 5 ou 10 minutes après ce but, ils auraient probablement pris les 3 points."

Frédéric Verdier, journaliste sur Eurosport et chroniqueur dans L'Équipe du Soir

"La confiance de cette équipe est en lambeaux, c’est terrible. On voit que c’est un groupe complètement fragilisé. Pourtant, on ne peut pas dire que Toulouse ait mis une énorme pression ce soir. C’est une équipe qui est capable de faire bien mieux que ça. Ils n’ont pas été particulièrement dangereux, ni constamment agressifs."

Sébastien Tarrago, journaliste à L'Équipe et chroniqueur dans L'Équipe du Soir

"Saint-Étienne, c’est une équipe qui a tiré le gros lot, qui joue en Ligue 1 sans vraiment savoir comment ils en sont arrivés là. Ils ne sont pas faits pour évoluer à ce niveau. Ils en sont conscients et, quand ils marquent un but, ils sont heureux. Mais voilà, ça s’arrête là. À un moment, il faut dire que les dirigeants portent la responsabilité de la construction de cette équipe."