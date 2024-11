Annoncé comme un joueur de complément en début de saison, Louis Mouton s'impose doucement au sein du groupe d'Olivier Dall'Oglio. Le milieu de terrain formé à l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "A Pau ? Humainement, j'ai rencontré au-delà des joueurs, un staff et un coach vraiment incroyable. Ils m'ont directement mis à l'aise. Pourtant, je suis arrivé en cours de saison. J'ai vraiment été bien accueilli là-bas. J'ai passé une merveilleuse année. J'ai adoré. Là-bas, on ne me connaissait pas. Et à Saint-Etienne, on me connaissait en jeune, j'avais des défauts, j'avais des qualités. Tout ça évolue, en fait."

Mouton a grandit à Pau

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Les coachs, parfois, il garde des images qu'ils ont vues de toi il y a 3, 4, 5 ans, alors que là-bas, personne ne me connaissait. A Pau, j'ai eu tout à refaire. Henri Saivet ? Il a été vraiment comme un grand frère pour moi. On s'écrit encore beaucoup. Il m'a poussé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir là-bas, et j’ai progressé. Humainement, j'ai avancé en tant qu'homme. En tant que joueur, ça m'a aussi fait progresser."

L'avenir à l'ASSE

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "En fin de contrat en juin ? Dans le foot, tout va tellement vite... On ne sait pas. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour moi. Maintenant, le club a son projet. Nous, les joueurs, on est là pour être performants le week-end. Je ne sais pas ce qui va suivre pour moi. Si c'est ici, tant mieux. Si c'est ailleurs, ce sera comme ça. Je continuerai à me donner à 100 % pour le club dont je ferai partie. Pour le moment, c'est l’ASSE, donc à 200 % avec Sainté. »

L'avenir de Louis Mouton s'écrira-t-il dans le Forez ? Wait and see...