Match capital pour l'ASSE ce samedi. Les Verts reçoivent Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Pas le droit à l'erreur pour Olivier Dall'Oglio et ses hommes. L'entraineur de l'AS Saint-Etienne s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Il faut marquer. Nous avons des situations. Nous aimerions en avoir davantage mais il faut surtout savoir être plus tueur. Et surtout être plus précis dans la dernière passe, la dernière frappe. Mettre plus de conviction et de forces dans ce qu’on fait. Il y a beaucoup de situations qui devraient aller au bout. Quand on revoit les images, on aurait dû mettre trois ou quatre buts supplémentaires. Donc on doit continuer et monter le niveau. Il faut avoir ce supplément de détermination. On travaille beaucoup et notamment sur la malice. On manque de maturité parfois. Certains joueurs sont assez jeunes. Il faut apprendre rapidement. Les derniers matchs nous ont permis d’apprendre."

Les malheurs d'ODO à Montpellier

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Le creux de Montpellier est passé. Il y a eu des changements. Il faut craindre les individualités du MHSC. Khazri, Nordin etc peuvent faire la différence. C’est ce que je crains en premier lieu à Montpellier.

Quand on joue contre un club qu’on connait aussi bien, c’est toujours un peu particulier. Mais quand le match est lancé, c'est vite oublié. Montpellier, c'est ma région. C’est un club important en France. Mais rien de particulier me concernant. J’ai travaillé à Montpellier, mais je n’y ai jamais joué. Mon passage là-bas n’a pas été simple. Le club était à un tournant. On a fait pousser de jeunes joueurs comme Wahi ou Estève. C’était une période de transition, mais je ne suis pas resté très longtemps malheureusement. C’est mon regret."

L'ASSE va recruter cet hiver

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Le mercato ? On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir. Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire. C’est une lettre importante. On va s’appliquer et mettre un joli timbre. Je crois toujours au Père Noël. C’est important. (sourire)"