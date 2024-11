Annoncé comme un joueur de complément en début de saison, Louis Mouton s'impose doucement au sein du groupe d'Olivier Dall'Oglio. Le milieu de terrain formé à l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Titulaire ? Ce n’est que trois matchs. La bagarre est rude et il faut essayer de garder sa place parce qu'il y a beaucoup de monde. Maintenant, le coach ne m'a pas lâché. Il m'a un peu tapé sur les doigts pour que je tourne la tête plus de fois.

Quand j'avais le ballon, je le faisais plutôt assez régulièrement. Sans ballon, j'étais beaucoup aspiré, par le ballon. Je n'étais pas au bon endroit pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Le coach a insisté."

L'ASSE mise sur la technologie

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "On a la réalité virtuelle maintenant qui nous aide pas mal pour travailler la prise d'infos. C'est plutôt bien, on a plein de choses mises en place pour progresser sur ce point-là.Il y a un casque mis à disposition des joueurs. Ça a été mis en place cette année. On est dans un match et en fonction de nos rôles sur le terrain, on a des ballons à jouer. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut savoir où se trouvent tes coéquipiers, faire les bonnes passes, prendre les bonnes infos. Ça calcule juste le nombre de fois que tu tournes la tête pour regarder, etc."

Mouton et la concurrence

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Je pense que le prêt à Pau m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de voir autre chose, un autre environnement, un nouveau coach, des nouvelles attentes. On jouait aussi le maintien. Je suis revenu avec plein d'envie. Je voulais montrer que je pouvais moi aussi être au moins dans la rotation et qu'on pouvait compter sur moi. J'ai fait un bon début de prépa. Après, j'ai un peu marqué le pas. Je me sentais un peu moins bien et puis j'étais moins bon. D’autres joueurs ont commencé la saison. Je n'en faisais pas partie. J'ai fait quelques rentrées. Parfois, des très bonnes. Parfois, des moyennes.

Je pense que c'est le match face à Lens qui fait un peu basculer les chemins. Benji (Bouchouari) et moi, on était en duo aussi sur ce match. On fait une bonne rentrée et on malmène un peu Lens sur les 30 dernières. Alors que c'est quand même une équipe qui est très solide. Ensuite, on commence titulaire à Angers. Au final, on se rend compte que ça se passe plutôt bien. On arrive à être assez proche l'un de l'autre avec Benjamin.

Il y a encore du travail parce qu'au final, trois titus, deux défaites, une victoire. Si on peut gagner ce week-end, ce serait vraiment bien. Je pense qu'il y a des associations sur un terrain comme le latéral avec son ailier ou les deux centraux qui sont importantes. Si avec Benji ça fonctionne bien, mon destin est un peu lié au sien et vice versa. Il y a aussi Pierre (Ekwah), même s'il joue un peu plus bas, il est quand même avec nous au milieu. On essaie de faire le maximum pour garder notre place."