Ca y est. Nous y sommes. La nouvelle saison de Ligue 1 débute ce week-end, et pour fêter leur retour dans l’élite du football français, Les Verts se voient proposer une affiche de choix. La bande d’Olivier Dall’Oglio s’en va ce samedi soir, à la rencontre des vices-champions de france, les Monégasques, au Stade Louis-II. Et pour arbitrer ce match entre une équipe promue (ASSE) et une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions (ASM), les instances ont nommé un arbitre de choix et de renom.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour cette 1ère journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l’AS Monaco et L’ASSE, la fédération a désigné Clément Turpin, arbitre bien connu des Verts, comme de l’ensemble des équipes de Ligue 1 et d’Europe.

Des retrouvailles avec l’un des « meilleurs arbitres français »

L’arbitre de 42 ans officie dans l’élite du football français depuis 2008. Depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs arbitres français, celui qui est originaire d’Ouillins, arbitre non seulement au niveau français mais également au niveau européen dans les différentes Coupes d’Europe, et au niveau international lors des Euros et Coupes du Monde.

L’histoire liant Clément Turpin et l’ASSE est très longue, et a débuté le 5 octobre 2008 avec la réception à Geoffroy-Guichard d’une certaine Association Sportive de Monaco, ça ne s’invente pas. A l’époque, les Verts s’étaient imposés 2 à 0. Depuis le début de sa carrière, l’arbitre international a officié lors de 40 rencontres des Verts, en Ligue 1, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Il s’agira de la 4ème fois qu’il arbitrera une rencontre entre stéphanois et monégasques. Les trois fois précédentes :

Dimanche 5 octobre 2008 (8ème journée de Ligue 1) : Victoire 2-0 de l’ASSE à Geoffroy-Guichard

Samedi 1er mars 2014 (27ème journée de Ligue 1) : Victoire 2-0 de l’ASSE à Geoffroy-Guichard

Mercredi 17 mai 2017 (31ème journée de Ligue 1) : Défaite 2-0 de l’ASSE à Louis-II

Le bilan global est donc à l’avantage de l’ASSE, mais le bilan à Louis-II est négatif bien que l’échantillon soit maigre.

L’ASSE et Clément Turpin en chiffres