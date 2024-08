Le mercato de l’ASSE va s’intensifier dans les prochains jours. Après les arrivées de Yunis Abdelhamid (Stade de Reims, libre), Ben Old (Wellington Phoenix), Zuriko Davitashvili (Girondins de Bordeaux), Augustine Boakye (Wolfsberger AC) et Igor Miladinovic (FK Čukarički), plusieurs autres joueurs sont encore attendus. Dans le sens des départs, des mouvements sont aussi espérés, dont certains prêts.

Igor Miladinovic va rester à l’ASSE

D’ici la fin du mercato, les Verts envisagent de prêter des jeunes joueurs formés au club. Ces derniers ne seront cependant pas envoyés n’importe où. Les conditions devront être réunies afin d’éviter des échecs comme ceux de Yanis Lhery et Mathys Saban au Luxembourg la saison dernière. Reste à savoir si la perle rare sera trouvée pour certains jeunes, comme cela a été le cas pour le latéral gauche Darling Bladi avec le FBBP 01. Un joueur ne partira en revanche pas en prêt, il s’agit d’Igor Miladinovic, la dernière recrue de l’ASSE. Si des informations en ce sens ont circulé, il semblerait toutefois que cette option n’est pas envisagée. Ainsi, le Serbe de 21 ans devrait rester cette saison.

Après sa signature, le milieu offensif avait déclaré : « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C’est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l’idée de relever ce défi. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables. »

De son côté, Olivier Dall’Oglio évoquait les qualités de Miladinovic : « C’est un garçon qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressé dans son profil. »

