Le poste de latéral droit à l’ASSE suscite toutes les attentions cet été. Entre les cas Dennis Appiah et Yvann Maçon, les pistes explorées pour renforcer ce poste clé, et la stratégie de Kilmer sur le long terme, tour d’horizon d’une réflexion sportive pleine de cohérence.

L’AS Saint-Étienne dispose aujourd’hui de deux joueurs sous contrat pour occuper le poste de latéral droit : Dennis Appiah, pilier de l’effectif et homme de confiance du coach Eirik Horneland, et Yvann Maçon, dont l’avenir s’écrit loin du Forez. Appiah, sous contrat jusqu’en juin 2026, a su gagner la confiance du technicien norvégien par sa rigueur, son placement et son professionnalisme. Son profil rassure, surtout dans une phase de transition où la stabilité est précieuse.

À l'inverse, la situation d’Yvann Maçon s’est considérablement dégradée. Prolongé la saison dernière, l’ancien joueur de Dunkerque n’a pas su convaincre depuis le retour du club en Ligue 1. Entre blessures récurrentes et des choix de coach peu favorables, Maçon a été écarté du groupe principal en fin de saison dernière. Horneland ne compte pas sur lui, et toutes les parties s’accordent désormais sur la nécessité d’un départ. Un nouveau challenge est à l’étude pour le Guadeloupéen, et plusieurs clubs se sont d’ores et déjà positionnés pour s’attacher ses services, dont le Servette de Genève.

Paul Joly et cie : les pistes étudiées par l'ASSE

Pour anticiper le départ de Maçon, la cellule de recrutement stéphanoise multiplie les pistes. Parmi elles, une priorité clairement identifiée : Paul Joly. Comme révélé en exclusivité par Peuple-Vert.fr, le défenseur d’Auxerre intéresse fortement le board stéphanois. À 25 ans, Joly possède déjà une solide expérience en ligue 2. Il a participé activement à la montée de l’AJA en Ligue 1, même si sa dernière saison en Bourgogne fut plus délicate. Séduit par le projet de l’ASSE, son profil séduit pour sa connaissance de la Ligue 2 et son envie de rebondir.

Mais Joly n’est pas le seul nom sur la table. Tony Strata, jeune international espoir roumain évoluant à Ajaccio, représente une option à fort potentiel. Rapide, technique et percutant, il pourrait incarner l’avenir du poste. Autre cible suivie avec insistance : Giorgi Gocholeishvili. L’international géorgien du Shakhtar Donetsk a fait l’objet d’une offre de 3 millions d’euros, immédiatement rejetée. Le club ukrainien demande 10 millions, un montant jugé excessif pour les dirigeants stéphanois. Un coup de frein logique dans ce dossier ambitieux.

Kilmer déploie une stratégie en deux temps

Dans ce dossier, la direction stéphanoise, emmenée par Kilmer Sports Ventures, fait preuve d’anticipation et de logique économique. Le départ programmé de Yvann Maçon — sous contrat jusqu’en 2027 — doit permettre au club de récupérer une indemnité de transfert. En parallèle, Dennis Appiah poursuivra l’aventure jusqu’au terme de son contrat, été 2026, apportant au groupe son expérience et son exemplarité, si précieuse dans un vestiaire jeune.

Ce choix d’une coexistence entre un joueur confirmé et une recrue ciblée permet à l’ASSE de rester compétitive tout en se projetant vers l’avenir. La future recrue pourrait être un joueur déjà aguerri aux joutes françaises (Joly), ou bien un jeune à fort potentiel (Strata, Gocholeishvili) amené à progresser dans l’ombre d’Appiah.

Cette configuration offre plusieurs scénarios d’évolution pour la saison 2026-2027. Si Joly est recruté, un jeune du centre de formation comme Pedro pourrait intégrer l’effectif professionnel pour le doubler ou une recrue à fort potentiel. En revanche, si l’ASSE mise sur un jeune profil à développer, un renfort plus expérimenté pourrait être recruté pour l’accompagner ou le concurrencer. Dans les deux cas, la gestion est cohérente, financièrement maîtrisée et sportivement ambitieuse.

Une transition maîtrisée

Au moment où le mercato bat son plein, l’ASSE semble avoir pris les devants sur un dossier essentiel pour la suite de son projet. À un poste clé dans le football moderne, où l’impact physique, la capacité à défendre et à se projeter sont primordiaux, les Verts ont défini une feuille de route claire. Si tout ne se passera pas forcément comme prévu, la stratégie mise en œuvre laisse entrevoir une montée en puissance progressive, pensée sur deux saisons.

Le poste de latéral droit à l’ASSE n’est pas seulement une question de nom, mais bien le reflet d’une politique sportive pensée à long terme, entre continuité, formation et opportunités de marché.