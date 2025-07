Initialement prévu jusqu’à la fin de semaine, le stage des Verts à Aix-les-Bains prend fin dès ce mardi. En cause : l’état de la pelouse naturelle, jugée insuffisante. L'ASSE retourne donc à l'Etrat cette semaine.

Le stage d’été de l’AS Saint-Étienne à Aix-les-Bains, entamé mercredi dernier, s’achèvera prématurément ce mardi 23 juillet. La raison ? L’état de la pelouse du stade naturel, utilisé à la fois pour les séances d’entraînement et les rencontres amicales, ne répond plus aux attentes du staff professionnel. Pourtant, les la municipalité a fourni de nombreux efforts.

Le club a tenu à saluer le travail et l’implication des services municipaux, tout en expliquant que la qualité du terrain ne permettait plus d’assurer une préparation optimale. La sécurité des joueurs et la qualité du travail étant primordiales, la décision de rapatrier l’ensemble de l’effectif à L’Étrat a été prise.

Retour à L’Étrat dès mardi après-midi pour l'ASSE

Heureusement, la proximité géographique entre Aix-les-Bains et Saint-Étienne permet de réagir rapidement. Les joueurs d’Eirik Horneland reprendront l’entraînement dès mardi après-midi. Cela se déroulera sur les terrains hybrides du centre sportif de L’Étrat.

Ce changement de programme ne remet pas en cause le calendrier de la préparation estivale. Le quatrième match amical face au Paris FC, prévu vendredi 26 juillet à Thonon-les-Bains, est maintenu. L’ASSE aura ainsi l’opportunité de poursuivre sa montée en puissance à l’approche du championnat. Celui-ci reprendra le 09 août face à Laval.

Des ajustements pour une prépa de qualité

Si cette modification logistique n’était pas anticipée, elle témoigne de l’adaptabilité du club et de sa volonté de garantir des conditions de travail optimales à son effectif. Avec un effectif en construction et plusieurs jeunes en phase d’intégration, chaque séance compte. Tant sur le plan physique que tactique.

La pré-saison reste rythmée pour les Verts, avec encore deux tests au programme : après le Paris FC vendredi, Cagliari viendra clore la préparation le 31 juillet. La Ligue 2 débutera le 9 août, avec la réception du Stade Lavallois.