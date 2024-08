A 11 jours de la fin du mercato, l’ASSE doit encore se renforcer sur chaque ligne. Le club est en passe de boucler l’arrivée d’un gardien mais s’active également sur d’autres pistes. Foot Mercato nous apprend l’intérêt du club pour un milieu défensif.



Un mercato qui doit s‘accélérer

L’ASSE devrait officiellement annoncer le recrutement de Brice Maubleu dans les prochaines heures. Le gardien vient en tant que doublure pour concurrencer Gautier Larsonneur. Le club a également conclu un accord avec l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré. Les négociations sont toujours en cours entre le latéral gauche et les Verts, mais pas d’accord pour l’heure. Dans le même temps, le board a également comme objectif de recruter un numéro 9. Ce ne sera pas Thierno Barry qui est en route pour Villarreal. Les autres pistes vont être activées d’ici la fin du mercato. Au milieu la piste Sébastian Nanasi est à l’arrêt pour le moment. Olivier Dall’Oglio a démenti à plusieurs reprises, un intérêt pour le suédois.

Abdul Samed dans les petits papiers de l’ASSE

Ce lundi, Foot Mercato nous apprend l’intérêt du board stéphanois pour Salis Abdul Samed. Le RC Lens ne souhaite pas conserver son milieu de terrain qui n’entre pas dans les plans de Will Still. De plus les lensois souhaitent alléger leur masse salariale. Le joueur s’entraîne avec la réserve du club artésien depuis plusieurs semaines. L’ASSE aurait alors sondé les sang et or pour le milieu ghanéen. Le joueur correspondrait au profil recherché par le staff et le board forézien. Un intérêt qui ne serait visiblement pas allé beaucoup plus loin pour le moment. Le Stade Brestois, qualifié en Ligue des Champions, souhaite également s’attacher les services du joueur de 24 ans. Le club breton souhaite récupérer le milieu défensif en prêt. Si le RC Lens ne devrait pas conserver son joueur, l’ASSE ne semble pas être favori pour le recruter.