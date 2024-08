La nouvelle direction a pour intention de développer l’ASSE. Cela passera évidemment par l’aspect sportif et le recrutement, mais pas que. Les décideurs comptent bien évoluer dans toutes les composantes du club dont celles qui concernent les partenaires.

Dans un interview ce matin dans l’équipe, le président de l’ASSE a confirmé vouloir faire grandir l’ASSE : « Notre plan est vraiment de construire un club, étape par étape. Et je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je ne peux pas voir l’avenir. (…) Ce club a un sens très fort de la communauté et cela a vraiment résonné en Larry. »

Un nouvel accord local pour l’ASSE

Le constat est incontestable, le club compte s’appuyer sur le tissu local comme Kelyps interim par exemple. Un nouveau partenaire local vient rejoindre le club. En effet, Siléane et l’AS Saint-Étienne, accompagnée par Sportfive, officialisent, à quelques heures de la reprise de la Ligue 1 McDonald’s, leur coopération au rang de « Partenaire Officiel » pour la saison à venir.

Le communiqué affirme que « dans le Chaudron, Siléane bénéficiera de visibilité en plus de celle garantie par sa présence en bas du dos du maillot des joueurs d’Olivier Dall’Oglio. En soutien également de l’équipe féminine, Siléane s’affichera en haut du dos du maillot des joueuses de Laurent Mortel ».

Les réactions des présidents

Ivan Gazidis, Président de l’ASSE : « En plus d’être très inspirante par son orientation innovante et tournée vers le futur, Siléane fait briller les compétences des ingénieurs de notre territoire. L’AS Saint-Étienne est fière de s’associer à une entreprise de pointe dans son domaine et de lui offrir de la visibilité dans le but de participer à son développement tant local que national ».

Hervé Henry, Président Directeur Général de Siléane : « C’est une immense joie pour Siléane et ses collaborateurs, très attachés à leur région, de s’associer aujourd’hui à l’AS Saint-Étienne. Nous trouvons dans ce partenariat le sens des valeurs communes de l’entreprise et du sport de haut niveau, le travail de haute exigence, le goût de l’effort, du dépassement, pour soi et pour l’autre, qui quand on les partage font la force d’un collectif, font prendre du plaisir et permettent d’en donner ! C’est ainsi que les Verts ont brillé la saison dernière, et que nous sommes fiers de les accompagner cette saison pour nous faire vibrer dans l’élite du football français. »