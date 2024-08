LE CLAN DES SICILIENS (#) CONTRE L’HOMME PRESSÉ (#) (ASSE)

“Si je veux me préparer un verre d’eau sucrée, j’ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde.” Henri Bergson – L’évolution créatrice

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 18.08.24 – MAINTIEN -32 POINTS POUR L’ASSE (Le HAC s’est maintenu l’an dernier avec 32 points …. Mais j’ai peur que ce soit plus cette année. On ajustera, le cas échéant)

« Salut les gamins !!! A y est c’est reparti pour l’ASSE !! Et cette fois c’est la Ligue 1 !!. Vous avez vu ce qui s’est passé avec les Droits TV ? Donc vous savez que j’ai du Zef qui souffle dans la colonne Recettes !! Raison de plus pour faire tourner le compteur points et de me ramener du monde au Stade cette année !! Bon, ce n’est pas trop bien parti samedi sur le Rocher, mais on ne va pas commencer à crier avant d’avoir mal. En revanche, dès samedi prochain, j’attends trois points et pis c’est tout !! ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 286ème chronique, la première de la saison du retour en Ligue 1 et la première de la 10ème Saison du Cowboy !! #Propre 😊

J’espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances et que vous êtes regonflés à l’Hélium pour soutenir nos Verts cette année !! En tout cas, moi je serai là, et c’est un plaisir à peine dissimulé de vous retrouver !! 😊

Nouvelle saison, nouvelle place dans l’élite, nouveaux dirigeants… C’est la saison de la nouveauté, ou plutôt du *renouveau* de l’ASSE ! Et même si je vous concède qu’elle commence mal sur le Rocher, moi je la trouve par avance excitante et palpitante ! Mais j’en appelle quand même au calme et à la patience.

PS : comme cette première chronique de la saison coïncide avec la mort d’un des monuments du cinéma français, parti enquiller des mousses au comptoir de St Pierre avec Lino et Jean, je me suis permis de glisser ça et là quelques clins d’œil. Je suppose que tout le monde les trouvera (à part le Hool’s bien sûr, c’est pour ça que j’ai rajouté des (#) comme pour l’histoire du petit puceau).

CHAPITRE 1 : UNE DÉFAITE SANS ROUGIR – LE CHEMIN DES ÉCOLIERS (#)

Le grand retour de l’ASSE en Ligue 1 se faisait donc sur le Rocher, et ça commence avec une défaite 1-0, plutôt logique, avouons-le. L’adversaire était plus fort, pas de débat. Et en moins de temps qu’il n’en faut à un parkinsonien prostatique pour éjaculer avant d’avoir pissé, ils nous avaient déjà mis des buts, certains refusés, un accepté (Koaaaa ??!! Y a la VAR en ligue 1 ?????).

Pour autant, et même si je dois composer dès le début avec le regard chafouin de Micheline, je ne suis pas d’une humeur de concierge dont la télévision serait en panne. D’abord parce qu’en toute logique, Monaco ne fait pas partie de « notre » championnat, si tant est qu’on se fixe comme objectif réaliste un bon maintien pour cette année 1.

Ensuite parce que j’ai quand même vu des choses intéressantes samedi, et qu’on n’a pas à rougir de cette défaite, dont un scenario curieux aurait même pu écrire une histoire se terminant sur un 1-1, sans un hors-jeu ‘poil de luc’ (Koaaaaaaaaaaaaa ??!!, y a la VAR en ligue 1 ?????) de SISSO_COQ_EN_PATE.

Mais surtout, dans une équipe bricolée avec beaucoup de jeunes dont c’était la première, notre ASSE a joué. Avec ses moyens, certes, mais pas de bus devant la défense, des intentions, souvent balayées par un écart technique trop important, mais des intentions de jeu quand même, de la solidarité, de la présence, des courses. De l’envie, quoi. Pas de renoncement tête-baissée ou d’acceptation de la cartouche, j’apprécie cette façon d’aborder les matchs et ce projet que JOSS_RAN_DALL’OGLIO arrive à développer. C’est d’autant plus méritoire qu’on a bien compris que l’équipe qui a débuté samedi ne sera probablement pas l’équipe-type au-delà du 31 août.

Les recrues, j’en parlerai au chapitre suivant. Mais je m’arrête deux secondes sur les gamins, les titulaires et les entrants, qui ont joué sans complexe. Alors qu’à la lecture de la compo, j’ai eu peur qu’avec l’enjeu, ils nous sortent un match plus bridé que les ambitions libertaires d’une épouse talibane.

C’est bien, ils apprennent, comme MARWANN_T’FAIS_PAS_D’NZUZI, auteur d’un match intéressant, malgré ce placement fautif sur le but de MONACO qui laisse le mec en jeu. Erreur typique du manque d’expérience, mais ça lui servira au gamin.

Mention spéciale à MATHIS_AMOUGOU_DE_LUXE, qui avec sa tête toujours levée a assurément « quelque chose ». On lui donnerait le bon nœud sans confection, à ce gamin. Attention, le chemin est encore (très) long et il a beaucoup à apprendre, à perfectionner, notamment la nécessaire canalisation d’un côté un peu chien-fou. Mais pour une première à ce niveau-là, j’ai déjà vu bien pire. L’arrivée d’un vrai patron, expérimenté, au milieu devant la défense le ferait progresser deux fois plus vite.

Quant aux anciens, ceux de Ligue 2 dont on doutait de leur réel niveau en Ligue 1, finalement ce fut (pour certains en tout cas) plutôt rassurant. A titre purement personnel, je ne cache pas qu’un doute m’habite sur CAFARO_DES_TEMPS_MODERNES et sur GÉRARD_DE_TARDIEU, mais j’ai aimé le match de GAUTIER_LARSOUILLEUR qui a montré qu’on pourrait compter sur lui (comme quoi, il aura suffi de lui dire les mots bleus, les mots qu’on dit avec les yeux, pour qu’il se mette direct au diapason ! 😊). J’ai bien aimé aussi la copie rendue par SISSOKO_BN. OK, il a toujours la grâce et la discrétion d’un bulldozer syrien nettoyant un quartier rebelle, mais il a été très présent. Certes on attendra quand même d’ici fin de mois l’arrivée d’un GUÉPARD (#) dans la surface, car ça sera trop juste pour une saison en Ligue 1, surtout avec comme complément un JUST_A_WADJI_GOLO qui se fait une entorse à chaque fois qu’il marche.

CHAPITRE 2 : PROJET PHASE 1 – MELODIE EN SOUS SOL (#)

Évidemment, le premier axe de jugement de notre nouvelle équipe dirigeante, du projet à venir, des compétences en place, c’est le mercato. J’ai vu certains qui s’affolent, d’autres qui écrivent même que c’est un mercato « de merde » … à deux doigts de poser la question « SAINTE BRULE-T-IL ? (#) » (un de mes préférés de celui qui parlait de lui à la 3ème personne).

Mais vous êtes sérieux ??!! Ou vous avez la mémoire courte ? Car jusqu’ici les intentions sont plus claires qu’un ciel d’été : du jeune à potentiel mais sur des contrats longs, avec de la valorisation sportive sur les deux premières années, et de la valorisation économique de l’effectif à terme. C’est ce que nos TROIS HOMMES À ABATTRE (#) ont fait avant, notamment à Milan. Et finalement, ça n’a pas si mal marché, non ? Donc aux rageux, j’ai juste envie de dire DOUCEMENT LES BASSES (#). Laissez-les bosser et on en reparlera, mais certainement pas maintenant.

Bien sûr, il y a des paris. Tous ne seront pas payants, et tout le monde peut se tromper, comme disait le hérisson en descendant d’une brosse à chiendent.

Bien sûr il faudra quelques joueurs chevronnés pour encadrer la jeunesse.

Mais la méthode a fait ses preuves, notamment à Milan (OK, à Milan, GAZIDIS_COTHEQUE avait pris IBRA pour l’expérience, là on a pris ABDELHAMID_ENFANCE … euh ….). Mais de grâce, avant de chouiner … laissez les bosser. Le mercato se clôt dans 15 jours, et tout le monde sait que beaucoup de mouvements se font généralement à la fin, encore plus dans ce « nouvel ordre économique » de désastre de revenus (droits TV). Beaucoup de clubs vont lâcher des joueurs en fin de course.

Enfin, après avoir passé des années à critiquer le recrutement de l’ASSE, trop souvent basé sur les catalogues d’agents franco-français, je trouve ça bien qu’on aille enfin voir ailleurs. Dans d’autres championnats, et qu’on arrête de se prendre pour le centre du monde.

Il est encore tôt, donc, pour dresser un bilan, mais sur leur premier match, les recrues m’ont (dans l’ensemble) paru intéressantes. BEN_L’ONCLE_OLD, j’aime bien. Dynamique, il aime l’effort, il est rapide et il a l’air d’avoir bon esprit. Après, il est aussi très brouillon, notamment tactiquement, et dans le placement. Peut-être qu’il a besoin d’avoir plus d’espace devant lui, et qu’un poste plus haut à gauche, dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1, lui irait comme un gant mapa à un pis de vache ? A suivre.

ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, pas mal aussi. J’avais aimé sa prépa, et je pense que lui a vraiment du potentiel de développement, et de la polyvalence sur les tous les postes de milieux offensifs. YOUNIS_ABDELHAMID_LA_FAMILLE : j’ai lu pas mal de critiques sur son manque de « mobilité », et par conséquence de celle de la charnière. Mouais. Moi j’aime bien son placement, son apport offensif dans le jeu aérien, ses quelques interventions propres, sa capacité à faire faute au bon moment et au bon endroit. Et surtout, sa façon de parler à l’équipe qui – même à distance avec un mauvais DAZN – se perçoit. Après, il a les cannes de son âge, et ça ne saurait être une solution d’avenir, évidemment. Mais pour l’année 1 en Ligue 1, pour moi ça ira.

Le seul pour lequel un doute m’habite jusqu’ici, c’est AUGUSTINE_BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME. Pas séduit pour le moment, ni en prépa, ni sur son entrée de samedi. Mais peut-être qu’il lui faudra plus de temps. Ou peut-être qu’il sera un des paris qui ne seront pas gagnants. Sur le nombre, il faut en accepter l’augure.

Maintenant, le fait d’être enthousiaste et positif sur ce qui se passe à l’ASSE depuis 3 mois n’interdit pas non plus d’être réaliste, objectif et critique.

A date, si on regarde l’effectif aujourd’hui à disposition, il me saute aux yeux comme une photo porno dans un Missel que ça ne suffira pas pour faire une saison correcte en L1 sans trop trembler. Il manque, a minima, deux arrières latéraux niveau L1, un 6 taille patron et un attaquant axial de meilleur niveau que SISSO_COQ_EN_PATE et JUST_A_WADJI_GOLO. Sinon on va chier des oursins à l’ASSE.

Mais comme évoqué précédemment, la configuration du marché cette année, encore plus que les saisons précédentes, fait que beaucoup de mouvements vont se faire sur la fin. J’ai quand même une inquiétude sur le 9 car j’ai l’impression qu’on ne trouve pas, bien qu’on le cherche comme un prostatique cherche les pissotières au Salon de l’Auto. Denrée rare. Et chère. Espérons qu’on y arrivera et qu’on ne nous ramènera pas le nouvel Alex Di ROCCO (AVEC OU SANS SES FRERES).

EN CONCLUSION : PLEIN SOLEIL A L’ASSE (#) ?

Huss et Jaeson travaillent. Aucun doute là-dessus. Nos DEUX HOMMES DANS LA VILLE (#) (il parait qu’ils ont une colloc’ à l’Etrat 😊) avancent, sous la houlette du SAMOURAÏ (#), IVAN_GAZIDIS_DE_DER. Lui je l’aime bien. Et j’aime bien sa communication, plutôt rare mais intelligente. Tous les Inquisiteurs vous le confirmeront, quand on tombe sur un bavard, il faut l’encourager à jacter (ne jamais se priver de disert).

J’ai donc envie de leur faire confiance, tout en gardant à l’esprit qu’il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir dresser un premier bilan objectif. La fin du mercato, bien sûr, mais bien au-delà, ça ne va pas se compter en semaines.

Ceci était un message à l’attention de tous les pisse-vinaigres que j’entends déjà leur sauter dessus comme la chtouille sur un équipage de Marines. Mais dont les commentaires déjà aigris (ah ! le bon vieux temps du club à la franco-française de Roro, hein !!!) me laissent froid comme le cul d’un fakir en position du Lotus à Reykjavik.

Mais bon … Le premier mérite des gens qu’on déteste, c’est qu’on n’est pas obligé de les aimer 😊 mais quand même…. si on allait tous dans le même sens, ça nous éviterait de nous croiser, non ?!?!

Détendez-vous et buvez de l’eau fraiche les amis ! La saison est encore longue, mais moins que le projet 😉

PS : vous êtes quelques-uns à me réclamer le retour de la sacro-sainte COMPLAINTE DES FUMIERS. Et j’avoue qu’avec la dérouillée que les rouge et noirs de mon Nico_Breiz leur ont collé dimanche, la tentation était grande !! Mais j’y réfléchis …. À suivre 😉