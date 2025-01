Les Verts ont débuté l'année 2025 de la meilleure des manières face à Reims (victoire 3-1). Il s'agissait également de la première d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE. Face à des Rémois en grande difficulté, les stéphanois ont paru métamorphosés, notamment offensivement. Deux joueurs ont brillé en attaque, deux joueurs en difficulté en début de saison et qui pourraient bien saisir l'opportunité du changement de coach pour se révéler. L'un d'entre eux, Lucas Stassin, recrue la plus chère de l'histoire du club, a déjà des statistiques impressionnantes.

Fougueux, au four et au moulin, appels/contre-appels, décrochages, passeur décisif et buteur. Voilà en quelques mots la performance de Lucas Stassin face à Reims. Bien que brouillon face au but en première mi-temps, l'attaquant belge de 20 ans est revenu du vestiaire après la pause en ayant réglé la mire. Au final, Lucas Stassin, sorti sous une ovation d'un stade à huis-clos partiel, a inscrit un but et délivré une passe décisive, et inscrit sa performance dans la continuité de celle à Toulouse lors de la 15ème journée de Ligue 1.

Avant même la mi-saison de Ligue 1, Lucas Stassin affiche déjà un bilan statistique plus qu'intéressant pour une première saison en Ligue 1 : 2 buts, 4 passes décisives, 1 pénalty provoqué. Et ce en ayant joué seulement 621 minutes en championnat. Ainsi, l'espoir belge est, de loin, le joueur le plus décisif de l'ASSE cette saison en championnat. Si on prend en compte les buts, passes décisives et le pénalty provoqué, Lucas Stassin est décisif toutes les 89 minutes. Zuriko Davitashvili, lui, est décisif toutes les 160 minutes. Ibrahim Sissoko complète le podium en étant décisif toutes les 201 minutes, juste devant le double buteur face à Reims, Augustine Boakye (205 minutes).

Joueurs les plus décisifs par minutes (en prenant en compte les pénaltys provoqués) en Ligue 1 :

Stassin : décisif toutes les 89 minutes de jeu Davitashvili : décisif toutes les 160 minutes de jeu Sissoko : décisif toutes les 201 minutes de jeu Boakye : décisif toutes les 205 minutes Nadé : décisif toutes les 343 minutes Mouton : décisif toutes les 630 minutes de jeu Cafaro : décisif toutes les 682 minutes de jeu Bouchouari : décisif toutes les 733 minutes de jeu Pétrot : décisif toutes les 1039 minutes Appiah : décisif toutes les 1106 minutes

Si l'on exclut les pénaltys provoqués, le classement ne change pas, car Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont tous deux obtenu un pénalty depuis le début de la saison de Ligue 1. Lucas Stassin dépasse de peu la barre des 100 minutes (décisif toutes les 104 minutes), et Davitashvili se rapproche de la barre des 200 minutes (décisif toutes les 183 minutes).

Joueurs de l'ASSE les plus décisifs par minutes (sans prendre en compte les pénaltys provoqués) en Ligue 1 :

Stassin : décisif toutes les 104 minutes de jeu Davitashvili : décisif toutes les 183 minutes de jeu Sissoko : décisif toutes les 201 minutes de jeu Boakye : décisif toutes les 205 minutes Nadé : décisif toutes les 343 minutes Mouton : décisif toutes les 630 minutes de jeu Cafaro : décisif toutes les 682 minutes de jeu Bouchouari : décisif toutes les 733 minutes de jeu Pétrot : décisif toutes les 1039 minutes Appiah : décisif toutes les 1106 minutes