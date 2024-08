Après avoir subi deux revers de rang pour leur retour en Ligue 1, les Verts s’apprêtent à affronter Brest avec la ferme intention de se rattraper et d’enfin déclencher le compteur point(s). Le défenseur de l’ASSE, Dylan Batubinsika a sonné la révolte en conférence de presse.

« Il faut rester soudé et grandir tous ensemble »

Dylan Batubinsika : « On va entamer le troisième match en Ligue 1 pour moi. Mais ce que je peux remarquer, c’est que les équipes sont assez réalistes. Monaco ne l’a pas été, mais pour un rien, ça peut faire une occasion de but. Donc, c’est à nous de se mettre au niveau. On vient de remonter et de faire cette différence-là parce qu’elle est réelle. »

« Non, on s’y attendait. On savait que ça allait être des débuts compliqués, même avec des résultats positifs. On savait que ça allait être dur parce qu’il fallait s’adapter à un nouveau championnat, à une équipe qui a beaucoup changé. Donc, on savait que ça allait être un début de saison compliqué où il faut rester soudé et grandir tous ensemble. »

Objectif de l’ASSE : « Débloquer le compteur, faire un match solide avec un bon état d’esprit »

Sur le déplacement à Brest : « Franchement, là, on est à la recherche de nos premiers points. J’espère qu’on partira de là-bas avec les trois points, ou ne serait-ce qu’un point, ce serait bien pour nous. En tout cas, voilà, c’est ça, débloquer le compteur, faire un match solide, avec un bon état d’esprit. Après, le résultat, on ne le contrôle pas, mais en tout cas, faire notre part. Et après, le reste, on verra. »

« Pas forcément de se rassurer, mais en tout cas, oui, faire un match cohérent et complet, ce serait bien de notre part pour nous mettre en confiance, un peu plus en confiance. Et surtout pour les têtes, c’est bien de repartir avec un résultat positif pour au moins récompenser la bonne préparation qu’on a pu faire. Et mine de rien, un début de saison qui n’est pas mauvais non plus. Enfin, les deux matchs ont été des défaites, mais sur le match de Monaco, comme on l’a dit tout à l’heure, il y a eu un bon contenu. Et voilà, juste pour, je pense, récompenser l’équipe, ce serait bien de repartir avec quelque chose. »