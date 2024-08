La clôture du mercato a lieu ce vendredi à 23h. Si les clubs peuvent encore officialiser des recrues après la limite, il faut que la LFP reçoive tous les documents du transfert. L’ASSE a du s’activer pour boucler l’arrivée de son nouvel attaquant avant l’heure H. Voici les premiers mots de Lucas Stassin, le nouveau buteur stéphanois.



Un dernier jour mouvementé à l’ASSE

L’ASSE s’est d’ores et déjà renforcé à 9 reprises lors de ce mercato. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye ont rapidement rejoint les Verts. Igor Miladinvoic, Brice Maubleu et Pierre Cornud ont également renforcé l’effectif. Le club du Forez a également prolongé Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé. Enfin, 2 nouveaux joueurs sont arrivés aujourd’hui. Le milieu français, Pierre Ekwah a débarqué de Sunderland. L’autre renfort est celui de Lucas Stassin. Le jeune buteur de 19 ans arrive tout droit de Westerloo. Il s’engage avec les Verts jusqu’en 2028 avec une option d’une saison supplémentaire. En parallèle de son parcours en club, Lucas Stassin est international belge. Il compte 14 sélections des U15 aux Espoirs. Le buteur a d’ailleurs été tout récemment sélectionné pour le prochain rendez-vous des Diablotins, qu’il rejoindra dans quelques jours à l’occasion de cette trêve internationale. L’attaquant belge s’est exprimé pour la première fois en compagnie de son nouvel entraîneur.

Les premiers mots de Lucas Stassin

« Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l’idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j’ai déjà tellement entendu parler. J’ai maintenant hâte de découvrir ces supporters de mes propres yeux. »

Les mots d’Olivier Dall’Oglio sur son nouvel attaquant

« Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d’activité sur le front de l’attaque. Il n’a pas beaucoup d’expérience mais par sa débauche d’énergie et ses prises en profondeur, il peut rapidement plaire au public stéphanois. On l’observe depuis un petit moment, il était convoité par d’autres clubs mais je suis très heureux que ce soit l’ASSE qui enregistre son arrivée. »