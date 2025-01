Le mercato hivernal de l’ASSE tarde à s’accélérer. Alors que le club cherche à renforcer son effectif pour la deuxième partie de saison, plusieurs pistes ont été évoqué. Rosier, Ouma, Lebreton et Janet. Point sur la situation.

Un profil séduisant

Polyvalent et doté d’une excellente vision de jeu, Timothy Ouma s’était imposé comme l’une des cibles des dirigeants stéphanois. Âgé de 20 ans, le milieu kenyan peut évoluer en sentinelle ou en relayeur, un profil qui aurait parfaitement convenu aux besoins tactiques d’Eirik Horneland. Connu pour sa capacité à casser les lignes par la passe et à se projeter vers l’avant, il a attiré l’attention de nombreux clubs grâce à ses performances régulières avec Elfsborg.

Déjà approché l’été dernier, Timothy Ouma avait été retenu par Elfsborg malgré une offre stéphanoise jugée insuffisante. Cet hiver, l’ASSE est revenue à la charge, profitant des discussions ouvertes entre le club suédois et plusieurs prétendants. Le directeur sportif d’Elfsborg, Stefan Andreasson, avait récemment confirmé l’absence du joueur lors du stage de préparation en Espagne, alimentant les rumeurs d’un départ imminent.

Toutefois, les Verts n’étaient pas les seuls sur le dossier. Le Slavia Prague s’est rapidement positionné comme le favori. Habitué aux compétitions européennes et le club praguois a su convaincre Elfsborg et Ouma.

Selon plusieurs sources, après un temps de latence, un accord de principe aurait bien été trouvé entre Elfsborg et le Slavia Prague. L’officialisation de ce transfert est attendue dans les prochains jours, sauf rebondissement de dernière minute. Ce choix permet à Timothy Ouma de poursuivre sa progression dans un environnement compétitif et de se mesurer régulièrement au haut niveau européen.

L’ASSE a tenté Noé Lebreton

Les dirigeants stéphanois, volontairement discret sur ce mercato, vont se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur effectif. Le marché reste ouvert jusqu’au lundi 3 février, laissant du temps à l’ASSE pour trouver un joueur capable d’apporter un nouvel élan au milieu de terrain. Les Verts souhaitent amener de la concurrence à Louis Mouton. Lamine Fomba et Florian Tardieu n'apportant pas les garanties suffisantes, Noé Lebreton reste très apprécié.

Comme relevé par L’Equipe, les négociations restent en cours avec le Stade Malherbe de Caen. Avant-derniers de Ligue 2, les normands s'enfoncent au classement et ne souhaitent pas voir l'un de leurs meilleurs joueurs quitter le navire cet hiver. Mais là encore, la situation du SMC ne favorise pas les tractations entre les deux clubs.

Le caennais est séduit par le projet stéphanois bien qu’il soit très affecté par la situation actuelle de son club formateur. Si les dirigeants normands restent fermes pour l’heure, on ne désespère pas du côté du forez. De quoi revenir à l’attaque dans les prochains jours ? A moins que l’ASSE tente sa chance en fin de saison…

Un israélien en haut de la pile de l’ASSE

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ASSE a soumis une offre officielle pour Mahmoud Jaber, milieu relayeur du Maccabi Haïfa. Âgé de 25 ans, cet international israélien s’est imposé comme une valeur sûre de son équipe. Ancien coéquipier de Pierre Cornud, il pourrait rapidement s’intégrer dans le groupe d’Eirik Horneland. Il semble être la piste la plus concrète à cette heure. Actuellement en lutte pour le maintien, l’ASSE espère que ce renfort stratégique stabilisera son entrejeu et apportera un nouvel élan dans la course au maintien.