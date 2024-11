Le mercato hivernal débute dans 2 mois. Certains clubs commencent déjà à observer de potentiels renforts pour la mi-saison. La blessure de Ben Old marque un coup dur pour les Verts. L’international néo-zélandais est absent pour au moins 4 mois, ce qui pousse le club à le remplacer. Après avoir déjà observé Sebastian Nanasi du côté de Malmö cet été, l’ASSE serait sur la piste d’un autre joueur du champion suédois.

La rumeur Nanasi avait enflammé l’été stéphanois

En juillet dernier, une rumeur venue de Suède avait enflammé les supporters stéphanois. L’ailier de Malmö, Sebastian Nanasi était évoqué du côté de l’ASSE. Les média suédois affirmaient que le club stéphanois avait fait une offre pour l’ailier international. Sebastian Nanasi enchaînait les buts et les passes decisives en championnat et ne qualifications à la Champions League.

L’ASSE aurait même été devant plusieurs cadors européens pour signer le suédois. Olivier Dall’Oglio avait lui mis fin à la rumeur en niant tout intérêt du club stéphanois. Sebastian Nanasi a finalement signé à Strasbourg dans les derniers jours du mercato. L’international suédois est donc bien venu à Geoffroy Guichard. C’était hier soir, lors de la défaite des Strasbourgeois 2-0 face à l’ASSE.

L’ASSE se penche sur Taha Ali

A en croire les informations du Courrier Européen, l’ASSE serait intéressée par l’ailier polyvalent de Malmö, Taha Ali. Le suédois de 26 ans serait également sur les tablettes du Celtic Glasgow. Le club scandinave demanderait 4 millions d’euros pour céder son joueur qui est sous contrat jusqu’en 2026. À ce stade de la saison, difficile de savoir si il s’agit d’un réel intérêt ou d’une simple piste pour l’ASSE.

Taha Ali a inscrit 1 but cette saison en championnat pour 7 passes decisives. Le championnat suédois va se clôturer dans quelques semaines car il se déroule sur une année civile et non sur une saison régulière.