L’ASSE reçoit Montpellier dans un match au sommet du championnat de la poule D des U19 nationaux. Les Verts seront opposés à une équipe qui se situe juste devant elle au classement général (3e contre 4e). Ayant la volonté de surfer sur la belle semaine de vacances, conclut par un 4/6 points. Voici le résumé de la rencontre, disputée ce dimanche à 14h30.

La compo de l'ASSE

Houngbo - Pedro, Camara, Boukadida, Hornech - Gadegbeku, Zerga, El Jamali - Cheick, Ben Tiba, Yvars.

Sont entrés en jeu : Guerroudj, Grillot, Depalle, Tatuszka.

Résumé de la rencontre

Les Verts commencent le match de la meilleure des manières. Issam Cheick ouvre le score dès la 8e minute de jeu. Dans la foulée, Sonny Yvars double la mise avant que Nadir El Jamali ne triple la mise. Après seulement 20 minutes de jeu, l'ASSE mène 3-0 et livre une entame de match pleine de réalisme ! Malgré cela, les visiteurs ne se laissent pas abattre. Ils vont réduire le score très rapidement sur un but contre son camp de Fodé Camara puis sur un autre but du numéro 11 de Montpellier. Juste avant la pause, Rayan Boukadida redonne de l'air à l'ASSE. À la pause, les Verts mènent 4-2 dans un match animé !

Durant le second acte, les joueurs de Frédéric Dugand auraient été inspirés de gérer leur avantage. Au lieu de ça, ils voient Montpellier revenir à 3-4 seulement deux minutes après la reprise. Kevin Pedro marque contre son camp ! Enfin, à 20 minutes du terme, les sudistes vont revenir à 4-4. Les deux équipes se partagent donc les points mais l'ASSE peut avoir des regrets...

Lors de leur prochaine rencontre, les Verts se déplaceront à Colomiers, un club de la banlieue toulousaine actuellement en milieu de tableau, occupant une honorable 8ᵉ place. Les Verts entament ainsi la dernière ligne droite de la phase aller, avec trois matchs restants avant le début de la phase retour, qui s’ouvrira par un choc contre Toulouse à l'Etrat.

Crédit photo : asse.fr