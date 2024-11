Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace comme relevé par poteaux-carrés, Liam Rosenior déclare que Sainté a bien tenté de recruter Sebastian Nanasi, l'international suédois. Le milieu strasbourgeois fera connaissance avec le chaudron. Dall'Oglio avait pourtant affirmé le contraire durant le mercato. Le jeu de poker menteur habituel des périodes de mercato.

"Sebastian (Nanasi) n'était pas seulement courtisé par Saint-Etienne. Des top clubs européens voulaient le faire signer." (Liam Rosenior)

"J'ai eu une très bonne discussion avec lui, mais j'ai aussi constaté qu'il avait une famille fantastique qui fait très attention à lui et des agents qui veulent le meilleur pour sa carrière. Ils savaient tout de Strasbourg, de moi, de la façon dont je développe les joueurs, du style de jeu que je prône. Sebastian n'était pas seulement courtisé par Saint-Etienne. Des top clubs européens voulaient le faire signer. Il a été très clair sur sa volonté de venir ici parce que nous étions pour lui une marche intéressante dans sa carrière. C'est très plaisant pour moi qu'il ait choisi de nous rejoindre. J'en suis très content. Je pense que tout le monde l'est. Il a démarré très fort dans cette Ligue 1 mais doit continuer et rester humble."

Menagé cette semaine

"En début de semaine, il s'est envolé pour Malmö où il a assisté au sacre de son ancien club. C'était mon idée. Il est rentré mercredi et a repris l'entraînement ce jeudi. Il ne m'avait rien demandé. Mais ce qui le différencie des autres membres de mon équipe, c'est que sa saison a débuté il y a 6 mois. Il a joué 32 matches. Je suis attentif au bien-être des joueurs et il avait besoin d'un break pour souffler mentalement. Quand on travaille de manière aussi intensive que nous, des plages de récupération sont indispensables. Il n'y a pas de favoritisme mais je fais attention à lui pour le bien du collectif parce qu'il a eu uen très longue saison. Ce que Sebastian a donné depuis qu'il est là, non seulement à moi, mais à tout le club, a été remarquable. Il méritait ce moment avec son ancien club. J'ai expliqué ma décision au groupe qui l'a très bien compris."