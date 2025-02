Il ne reste que deux jours de mercato. En effet, celui-ci fermera ses portes ce lundi à 23h. La direction de l'ASSE, soucieuse d'ajuster un effectif encore bancal, a enregistré l'arrivée d'Irvin Cardona en début de semaine. Aussi, le club a enregistré ce dimanche la signature du défenseur central Maxime Bernauer. Voici ses premiers mois comme joueur stéphanois.

La période hivernale offre un mercato d'ajustement. D'autant plus fermé avec les difficultés financières liées aux droits TV. Alors que l'ASSE souhaitait dégraisser avec le départ de certains joueurs indésirables, le club n'a réussi qu'à enregistrer le départ que de trois joueurs (Othman, Aiki et Lhery) dont les salaires figurent parmi les plus bas de l'effectif professionnel.

Horneland compose donc toujours avec un groupe conséquent. Il a fait le choix de se passer de Mathieu Cafaro, Anthony Briançon et Florian Tardieu ce week-end. Thomas Monconduit, Aimen Moueffek, Ibrahima Wadji et Ben Old sont les autres absents pour cause de blessure.

De retour en France cet hiver, Maxime Bernauer s’apprête à découvrir la Ligue 1 McDonald’s en Vert. Prêté à l’ASSE jusqu'à la fin de saison avec option d’achat par le Dinamo Zagreb, le Breton est le nouveau numéro 13 du vestiaire stéphanois.

Les premiers mots de Bernauer (ASSE) et Perrin

Maxime Bernauer : "Très heureux de porter ce maillot ! De l'ASSE, j'ai l’image d’un club historique, avec des supporters exceptionnels et un stade où l'ambiance est incroyable. Il y a un maintien à aller chercher, c'est le plus important pour le club. J'ai l'envie de m'intégrer au plus vite dans l'effectif."

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Maxime est un très bon joueur de ballon, très bon dans la construction, avec une personnalité volontaire. C'est un bon joueur qui entre dans le groupe et qui va nous emmener, dans la situation dans laquelle nous sommes, beaucoup d’enthousiasme."