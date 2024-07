L’ASSE cherche à renforcer toutes ses lignes. Olivier Dall’Oglio l’a confirmé, il attend encore de nombreux renforts dans les semaines à venir. Ludovic Ajorque est suivi par la cellule de recrutement des Verts. Pour autant, les stéphanois se trouvent confrontés à une rude concurrence.

Les Verts recherchent encore un ou deux buteurs expérimentés pour renforcer son secteur offensif. Le nom de Ludovic Ajorque (30 ans) est dernièrement ressorti. En manque de temps de jeu, l’ancien buteur strasbourgeois devrait quitter Mayence cet été. Particulièrement connu en Ligue 1, plusieurs clubs ont coché son nom. Très rapidement, Antoine Koumbouaré a souhaité le rapatrier du côté du FC Nantes. Problème, les canaris n’ont pas la surface financière pour finaliser l’opération avant d’avoir vendu plusieurs éléments.

La semaine dernière, Foot Mercato annonçait que l’ASSE et Lille étaient entrés dans la danse. Si l’intérêt de Lille paraît bien timide, celui de l’ASSE semble plus probable. Les stéphanois, en quête d’un buteur rompu aux joutes de la Ligue 1 ont identifié l’ancien strasbourgeois comme une prise de premier choix. La nouvelle surface financière de l’ASSE peut lui permettre d’espérer attirer le buteur dont le salaire n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses.

Un vrai concurrent face à l’ASSE pour Ajorque

Toutefois, Mayence ne cache pas son désir de céder l’avant-centre. Une façon d’attirer les projecteurs sur Ludovic Ajorque, engagé jusqu’en 2026 en Allemagne et qui a rendu une pâle copie la saison passée en Bundesliga. Avec seulement 3 buts inscrits en 28 rencontres, sa cote a baissé du côté de la MEWA Arena.

En France, outre Nantes et St-Etienne, un nouveau prétendant de poids serait rentrer dans la danse. Il s’agit du Stade Brestois, surprenant la saison passée et qualifié en Ligue des champions. Comme le souligne Foot Mercato, Brest vient de voir s’échapper Steve Mounié (parti à Augsbourg) et Martin Satriano (reparti à l’Inter Milan). Ainsi, il ne reste plus que Jérémy Le Douaron pour assurer le poste d’avant-centre au sein du club breton. Une situation qui doit évoluer au vu des échéances qui attendent le SB29. En effet, outre une campagne de matchs amicaux ambitieuse, les Brestois vont débuter le championnat par des oppositions face à l’OM et Lens. Ils enchaîneront ensuite avec la coupe d’Europe. De quoi ne pas faire traîner le dossier de l’attaquant ! Selon Sébastien Denis, le buteur ne serait pas insensible à cette approche. Il ajoute qu’ « un transfert estimé de l’ordre de 4 à 5 M€ est en cours de discussion entre les deux clubs. »

Pour le coup, l’ASSE a face à elle un vrai concurrent si son intérêt pour Ajorque est réel…