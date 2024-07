Déjà qualifiées pour les demi-finales de l’Euro U19 qui se déroule en Lituanie, les françaises affrontaient l’Angleterre ce samedi soir. Une rencontre importante pour terminer à la première place du groupe. La jeune stéphanoise Taeryne Job était une nouvelle fois titulaire avec l’Équipe de France.

L’Angleterre domine la France

Ce n’était pas le match le plus important pour les deux équipes déjà qualifiées en demi-finales. Mais, France Angleterre est toujours une affiche très particulière. La stéphanoise Taeryne Job et ses coéquipières voulaient s’imposer pour la troisième fois consécutive après le 3-1 face à la Serbie et le 6-0 contre la Lituanie. Mais, de son côté, l’Angleterre était sur une dynamique quasi similaire avec un premier succès 10-0 face au pays organisateur et un match nul 1-1 contre la Serbie.

Un match nul était donc suffisant pour les françaises pour terminer en première position. Malheureusement, la France s’incline à la 78 ème minute de jeu. Longuement dominées, les françaises étaient pourtant plus dominatrices durant le second acte. La stéphanoise Taeryne Job était titulaire comme lors de la rencontre précédente. La France connaîtra son prochain adversaire ce dimanche. Celui aura lieu ce mercredi.

« L’idée était de préparer la suite, de continuer à jouer même si on est qualifié. On aurait pu se dire à la 60e, on pose le bus derrière, on ne prend pas de buts et on finit premier du groupe. Mais non, la philosophie est de continuer à engranger de l’expérience. Je leur avais dit qu’il pouvait y avoir une transition, c’était la seule possibilité que pouvait avoir l’Angleterre vu l’animation que l’on avait mis en place défensivement.

C’est exactement ce qu’il s’est passé, on a pris à un moment trop d’initiatives offensives et on a libéré certains espaces. Mais on a maîtrisé le ballon, on les a bien fatiguées, on leur a fait mal sur des occasions mais on n’a pas eu la lucidité pour marquer. J’en sors des choses très positives et un grand bravo aux joueuses car l’Angleterre est, pour moi, un favori de l’Euro. C’était un test et les filles ont bien répondu. C’est un petit couac, on sait maintenant à quoi s’attendre avant les deux dernières étapes et ce que l’on est capable de faire avec du caractère, un état d’esprit irréprochable dans la détermination. Je pense réellement que le plus beau reste à venir ».