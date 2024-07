L’ASSE cherche encore à se renforcer. Plusieurs joueurs sont encore attendus du côté du Forez. Même si le premier test face à Clermont s’est déroulé sans une grande partie de l’effectif, il a confirmé certaines carences. Des carences que le board stéphanois veut gommer avant d’entamer la saison.

Du travail pour les Verts

Ce samedi, les Verts ont affiché un visage terne face à Clermont (1-1). Olivier Dall’Oglio a décrypté brièvement la rencontre : « En première période, on a perdu trop de ballons et on s’est fait étouffer sur les 20 premières minutes. En seconde, on a été mieux mais il y a toujours des enseignements à tirer. On va travailler en vidéo sur ce match. La semaine prochaine, on aura aussi une autre grosse semaine de travail de préparation ponctuée par un match d’un autre niveau (ASSE-Villareal). »

Rien d’inquiétant, mais l’ASSE devrait à nouveau s’activer sur le marché des transferts cette semaine. Elle pourrait se tourner vers son premier adversaire de la saison, l’AS Monaco.

L’ASSE sur Myron Boadu ?

Les dirigeants stéphanois recherchent à se renforcer au poste d’avant-centre. Selon Jurriann Van Wessem, Journaliste pour le média monégasque News.mc, l’ASSE se serait positionné sur Myron Boadu (23 ans) : « Le promu, St-Etienne a fait une demande à Monaco pour Myron Boadu. Monaco a joué sans véritable attaquant contre Sturm Graz le week-end dernier. Même dans cette situation, Boadu n’a pas été titularisé. »

Promovendus St. Etienne heeft zich bij Monaco gemeld voor Myron Boadu. Best pijnlijk dat Monaco afgelopen weekend zonder echte spits speelde tegen Sturm Graz. Zelfs dan heeft Boadu geen basisplaats. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) July 22, 2024

Un diamant qui ne brille plus ?

Myron Boadu est un avant-centre hollandais né à Amsterdam en 2001. Annoncé comme un phénomène, il explose sous les couleurs de l’AZ Alkmaar. Il inscrit respectivement 14 puis 15 buts, deux saisons de suite alors qu’il est tout juste majeur. Boadu brille avec la sélection des espoirs néerlandais. De quoi laisser présager un grand avenir. Monaco n’hésite pas à poser 17 millions d’euros pour le rapatrier en principauté en aout 2021.

Le jeune homme a alors 20 ans et rencontrera de grandes difficultés pour s’intégrer. Malgré 31 apparitions pour sa première saison en Ligue 1, il n’inscrira que 4 réalisations. De quoi le reléguer à un rôle de remplaçant. 12 matchs pour 3 buts pour sa seconde saison. Le compte n’y est pas pour Myron Boadu à Monaco. En janvier dernier, les dirigeants monegasque tente de le prêter à Twente. Le retour au pays ne sera pas aussi bénéfique qu’on aurait pu le penser. L’avant-centre dispute 11 matchs et inscrit 3 buts. Loin de ses standards passés.

Le néerlandais reste sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2026. Pour autant, les dirigeants ne semblent plus compter sur lui. Sa cote ne cesse de chuter et le joueur doit retrouver plaisir et performance. Son avenir semble s’inscrire loin du Rocher. Plutôt du côté du Forez ? L’avenir nous le dira.

Myron Boadu

23 ans

Néerlandais

Avant-Centre

1.81 m

Droitier

Sous contrat jusqu’en 2026

Estimé à 5 M€

52 matchs en Ligue 1

8 buts en Ligue 1