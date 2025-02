ASSE - Rennes : Une bonne nouvelle pour Eirik Horneland

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 21ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l’ASSE (16ème) et le Stade Rennais (15ème), la fédération a désigné Mathieu Vernice, arbitre de 31 ans qui a été promu en Fédéral 1 lors de la saison 2022/2023. La saison dernière, il a terminé à la 18ème place du classement des arbitres de première division.

Presque une découverte pour les Verts !

L’arbitre de 31 ans évolue en Ligue 1 depuis le 6 août 2022. Depuis, Mathieu Vernice a arbitré 36 rencontres de première division.

A l'été 2022, ce dernier avait arbitré les Verts pour la première fois, mais en Ligue 2 : ASSE/Nîmes en août 2022 à Geoffroy-Guichard. Les Verts avaient concédé le match nul face aux crocodiles et Jean-Philippe Krasso avait inscrit un but sur pénalty. Plus récemment, Mathieu Vernice a arbitré l'ASSE lors de la réception d'Auxerre à Geoffroy-Guichard. Les Verts s'étaient imposés 3 buts à 1 grâce à un fantastique triplé de Zuriko Davitashvili. Il s'agit donc des deux seules fois jusqu'à aujourd'hui que Mathieu Vernice a rencontré les Verts en tant qu'arbitre principal. Il a toutefois retrouvé les Verts plusieurs fois dans d'autres fonctions : 7 fois en tant que 4ème arbitre, et 2 fois comme arbitre vidéo.

Cette saison, Mathieu Vernice a officié lors de huit rencontres de Ligue 1 : Montpellier/Strasbourg (1-1) ; Reims/Rennes (2-1) ; Angers/Nantes (1-1) ; ASSE/Auxerre (3-1) ; Toulouse/Reims (1-0) ; Lille/Rennes (1-0) ; Lens/Montpellier (2-0) et Reims/Le Havre (1-1). Au total, il a distribué 36 cartons jaunes soit une moyenne de 4,5 par match. Ce dernier a également sifflé 2 pénalties. Mathieu Vernice a également officié lors de deux matchs de Coupe de France.