Arrivée à l'ASSE en avril 2026, Capucine Bertrand occupe un poste clé dans l'organisation du club. Première diététicienne de l'équipe professionnelle, elle accompagne les joueurs au quotidien pour optimiser leur performance. Un travail souvent invisible, mais devenu incontournable dans le football moderne. Portrait.

La préparation d'un footballeur ne se limite plus aux entraînements sur le terrain. À l'ASSE comme ailleurs, la performance se construit aussi en dehors des séances. Depuis son arrivée en avril dernier, Capucine Bertrand s'est imposée comme un maillon essentiel du staff professionnel. Sa mission ? Accompagner chaque joueur dans l'ensemble des aspects liés à la nutrition afin d'améliorer les performances, favoriser la récupération et prévenir les blessures.

Présente lors des séances d'entraînement, mais également dans le quotidien des joueurs, elle intervient sur ce que les préparateurs physiques qualifient souvent de « partie invisible » du football. Alimentation, hydratation, récupération, habitudes de vie ou encore adaptation des protocoles selon les profils : son travail influence directement la capacité des joueurs à performer semaine après semaine.

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L'ASSE mise sur une spécialiste reconnue de la nutrition sportive

Le parcours de Capucine Bertrand témoigne d'une progression constante dans le très exigeant domaine de la nutrition appliquée au sport de haut niveau.

Avant de rejoindre l'AS Saint-Étienne, elle occupait le poste de responsable performance nutritionniste au sein de la PSG Academy. Une expérience de plus de deux ans qui lui a permis d'accompagner de nombreux jeunes joueurs dans leur développement.

Auparavant, elle avait effectué un stage au RCD Majorque, en Espagne, après avoir déjà évolué à l'Olympique de Marseille, où elle avait successivement occupé les fonctions de nutritionniste puis de nutritionniste adjointe.

Son parcours universitaire est lui aussi orienté vers la haute performance. Titulaire d'un Master of Science en diététique et nutrition sportive à l'EDNH, elle a également suivi la formation FSI Master Football Nutritionist, spécialisée dans les exigences nutritionnelles du football professionnel.

Une alliée précieuse pour le vestiaire stéphanois

Au-delà de ses compétences techniques, Capucine Bertrand apporte également une qualité particulièrement appréciée dans un vestiaire professionnel : sa capacité à communiquer avec l'ensemble des joueurs.

En plus de sa langue maternelle, elle parle un anglais courant ainsi qu'un italien et un espagnol fonctionnels. Un véritable atout dans un effectif cosmopolite où les échanges quotidiens doivent être simples, précis et efficaces.

Cette proximité facilite la transmission des consignes nutritionnelles, l'accompagnement individuel et l'adhésion des joueurs aux protocoles mis en place.

Si son travail reste largement méconnu du grand public, il constitue aujourd'hui un levier majeur de la performance moderne. Dans un football où chaque détail peut faire la différence, la nutrition fait désormais partie intégrante de la préparation des joueurs. L'ASSE l'a bien compris en confiant cette mission à une spécialiste dont le parcours dans plusieurs clubs de haut niveau témoigne de son expertise.

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Source : Profil LinkedIn de Capucine Bertrand