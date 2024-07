Les Bleuets de Bernard Diomède jouaient ce soir contre l’Ukraine, pour une place en finale de l’Euro U19. Les coéquipiers des Stéphanois Ayman Aiki et Mathis Amougou ont connu une phase de poule quasi parfaite avec deux victoires et un nul. Ils ont donc logiquement fini en tête de leur poule et se sont offerts le droit de poursuivre l’aventure.

Alors que les Bleuets jouaient contre les solides ukrainiens, l’autre demi-finale opposait plus tôt dans la journée l’Italie à l’Espagne. Les jeunes espagnols ont arraché leur ticket pour la finale de la compétition à la 100ème minute en s’imposant 0-1 grâce à un but de Fortuny.

L’ASSE ne va pas retrouver Aiki et Amougou tout de suite

Titulaires lors de la dernière journée de la phase de poule, Aiki et Amougou étaient remplaçants au coup d’envoi de cette demi-finale. Lors de la première période, malgré une maîtrise certaine du ballon, leurs coéquipiers ne sont pas parvenus à cadrer le moindre tir. Au retour des vestiaires, Ayman Aiki entre en jeu sur l’aile droite à la place de Lucas Michal. De son côté, Mathis Amougou va faire son apparition dans l’entrejeu en tant que relayeur, peu après la 60ème minute de jeu et l’ouverture du score du milieu de terrain de Reims, Valentin Atangana.

Les Bleuets se sont en effet montrés plus dangereux durant le second acte de cette rencontre. Après ce but, les Français vont conserver la possession et gérer leur avance. L’Ukraine se procurera tout de même une belle occasion dans le temps additionnel, mais le score n’évoluera pas. Cette demi-finale s’achève donc sur le score de 1-0 et la France affrontera l’Espagne, dont elle avait déjà croisé le chemin il y a quelques jours dans le groupe B, pour la finale de cet Euro U19, qui aura lieu dimanche à 20 heures.