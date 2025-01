L'ASSE n'est pas parvenue à obtenir sa première victoire de la saison sur la pelouse de l'Abbé Deschamps face à Auxerre. Les stéphanois enchaineront avec un second déplacement ce week-end. Un voyage périlleux à Lille attend les Verts qui devront confirmer leur regain de forme. Voici le programme de la semaine du 27 janvier au 2 février

Si les Verts affichent un visage bien plus entreprenant ces dernières semaines, l'urgence de points reste bien là dans une course au maintien plus serré que jamais. Eirik Horneland et ses hommes sont parvenus à revenir avec un point de l'Abbé Deschamps et devront faire au moins aussi bien sur la pelouse du LOSC ce samedi. Cette semaine est également la dernière avant la clôture du merctao d'hiver. Les clubs peuvent enregistrer leurs transferts jusqu'à lundi soir 23 heures. La semaine promet d'être agitée.

Lundi 27 janvier

Entraînement des pros et des féminines à huis clos

Mardi 28 janvier

Entraînement des pros ouvert au public (10h30, Centre sportif Robert-Herbin) et des féminines ouvert au public (10h30, stade Salif-Keita)

Mercredi 29 janvier

Entraînement des pros et des féminines à huis clos

Jeudi 30 janvier

Entraînement des pros ouvert au public (10h30, Centre sportif Robert-Herbin) et des féminines à huis clos

Conférence de presse avant #LOSCASSE (Ligue 1 McDonald's)

Vendredi 31 janvier

Entraînement des pros et des féminines à huis clos

Samedi 1er février

Arkema Première Ligue (Journée 14) : ASSE - Nantes au stade Salif-Keita (17h)

National 3 (Journée 13 en retard) : Chamalières - ASSE au stade Cl:aude-Wolff (18h)

Ligue 1 McDonald's (Journée 20) : Lille - ASSE au stade Pierre-Mauroy (21h05)

Dimanche 2 février

Entraînement des pros à huis clos

Programme sous réserve d'éventuelles modifications. Certaines séances d'entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l'ensemble des joueurs et joueuses du groupe professionnel n'est également pas toujours assurée.