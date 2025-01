Le centre de formation de l'ASSE se distingue régulièrement en voyant des jeunes pousses intégrer le groupe fanion. Cette saison, Mathis Amougou et Louis Mouton sont les deux jeunes qui obtiennent le plus de temps de jeu et ils en profitent bien ! Explications par @DataMB.

Mouton dans un classement très valorisant

Mouton se distingue comme un milieu polyvalent, affichant des performances équilibrées dans les duels offensifs et défensifs. Bien que son pourcentage de duels défensifs remportés ne figure pas parmi les tout meilleurs, il reste solide dans cet aspect du jeu, confirmant une certaine fiabilité dans la récupération du ballon. Sur le plan offensif, ses contributions en termes de passes décisives attendues (xA par 90 minutes) restent modestes, indiquant une implication limitée dans la création d’occasions. Son positionnement dans les schémas montre qu’il occupe une place intermédiaire, entre la spécialisation défensive et l’apport offensif. Il semble être un joueur capable d’assurer un travail de soutien à ses coéquipiers, avec une capacité à maintenir un équilibre dans le jeu de son équipe.

🇪🇺 Top 5 Leagues : U24 Midfielders

📈 xA vs Offensive duels won % Free trial 👉 https://t.co/McR5zrPSJm pic.twitter.com/B0kUsR0leE — DataMB (@DataMB_) January 25, 2025

Amougou (ASSE), le roi des duels défensifs

Amougou, quant à lui, brille par sa capacité à remporter des duels défensifs, se plaçant au troisième rang avec un impressionnant taux de 73,21 %. Cette statistique met en lumière son rôle essentiel dans la récupération et la sécurisation du milieu de terrain. Cependant, ses contributions offensives restent limitées, comme en témoigne son faible xA par 90 minutes dans le schéma. Cela reflète un rôle davantage axé sur la défense et le soutien, plutôt que sur la création. Amougou est un joueur robuste, dont la principale force réside dans sa capacité à dominer physiquement et à intercepter les actions adverses, offrant ainsi une stabilité précieuse à son équipe.

🛡️ Top 5 League U21 Midfielders: Defensive duel% ◎ 75.96% — João Neves (PSG, 20)

◉ 73.85% — Andrey Santos (Strasbourg, 20)

◉ 73.21% — Mathis Amougou (Saint-Étienne, 19)

◎ 72.97% — Paul Wanner (Heidenheim, 19)

◎ 69.61% — Rabby Nzingoula (Montpellier, 19) BlueCo. 📊 Free… pic.twitter.com/Io70tKBsgv — DataMB (@DataMB_) January 26, 2025

En résumé, ces analyses mettent en évidence deux profils différents, chacun apportant des qualités distinctes en milieu de terrain. Mouton et Amougou excellent dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de polyvalence ou de spécialisation défensive, soulignant l'importance de leur rôle dans le collectif. Des statistiques qui mettent en avant la qualité du centre de formation de l'ASSE.