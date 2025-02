Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mathieu Cafaro a définitivement quitté le Forez lors de la dernière journée du mercato pour rejoindre le Paris FC, un club ambitieux qui vise la montée en Ligue 1. Des ambitions décuplées avec l’arrivée de la famille Arnault dans l’actionnariat.

Mathieu Cafaro a porté le maillot de l’ASSE à 87 reprises pour 10 buts inscrits. Arrivé pour remettre le club stéphanois dans l’élite du football français durant le mercato estival 2022, il aura réussi son pari. Prêté dans un premier temps, puis acheté, il arrivait en fin de contrat en juin prochain. L’ancien Rémois n’entrait plus dans les plans du nouvel entraîneur Eirik Horneland. En effet, le coach norvégien ne l’avait pas convoqué lors de la rencontre contre Lille. Face à Nantes, il avait préféré titulariser le jeune N’Guessan à sa place. Une fin d’aventure stéphanoise marquée par la remontée du club en Ligue 1, où Cafaro aura été un acteur clé, notamment avec de nombreuses passes décisives dans le money time.

Cafaro, objectif Ligue 1

Mathieu Cafaro, spécialiste des montées en Ligue 1 ? C’est en tout cas pour cette raison que le Paris FC s’est tourné vers lui. François Ferracci, président du PFC, s’explique dans Le Parisien :

« On avait déjà un groupe expérimenté, ce qui n’était pas le cas il y a encore un an et demi, mais on espère qu’ils vont nous apporter aussi leur vécu, leurs qualités techniques et de la sérénité pour gérer les moments chauds dans le sprint final. Mathieu (Cafaro) a déjà connu deux montées en Ligue 1 avec Reims et Saint-Étienne, ça compte. »

Un choix validé par son nouvel entraîneur Stéphane Gilli :

« Certes, ce n’est pas un joueur de vitesse pure, mais c’est un joueur de couloir. Il est capable de jouer à droite ou à gauche, il sait prendre les espaces et il a la capacité d’éliminer en un contre un. C’était notre priorité. Il marque aussi des buts, il est performant sur coups de pied arrêtés et possède une belle qualité de passe dans les 25 derniers mètres. Il arrive dans une équipe qui performe, à lui de nous amener sa patte et de gagner sa place. Il reste 13 matchs, on sait qu’on aura besoin de tout le monde. Plus on aura de qualité, mieux ce sera. On est très contents de l’avoir, car on sait qu’il a beaucoup de qualités humaines et footballistiques. »

Première rencontre ce week-end face à Pau pour Mathieu Cafaro, dont on continuera à scruter les performances, en compagnie de Jean-Philippe Krasso et Timothée Kolodziejczak.