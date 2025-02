L'ASSE accueille le Stade Rennais ce samedi 8 février pour le compte de la 21ᵉ journée de Ligue 1. Avec le maintien en ligne de mire, Eirik Horneland va devoir composer avec un effectif incomplet à sa disposition. Le groupe du coach norvégien a été dévoilé ce vendredi.

Un effectif incomplet

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) a fait le point en conférence de presse sur l'état de ses troupes : "Je vais pouvoir compter sur la même équipe que la semaine dernière. On peut signaler qu’Aïmen Moueffek a recommencé à s'entraîner avec l'équipe cette semaine. Je pense qu'il sera capable d'en faire plus la semaine prochaine. Parmi les joueurs qui sont arrivés, Maxime Bernouer ne sera pas disponible cette semaine.

Maxime Bernauer a reçu un coup au genou avant son arrivée au club. Il doit le récupérer. Rien de très sérieux, mais il ne sera pas capable de jouer ce week-end. Cette semaine, on a été plutôt épargné par la grippe. Le dernier joueur en date à avoir touché, c'est Mathis Amougou qui a manqué le dernier match, mais cette semaine s'est bien passé de ce côté-là. Pour Aïmen, c'est un souci musculaire au mollet. On travaille depuis quelques semaines à le remettre en condition.

Concernant Irvin Cardona, on fait toujours attention à l'état des joueurs quand ils arrivent d'autres clubs. Contre Lille, il a donné tout ce qu'il avait à donner sur les 45 minutes de jeu qu'on lui a donné. Cette semaine, il a reçu un coup. Depuis, il a eu des séances aménagées, mais on espère l'avoir rapidement avec nous. Il a l'air très motivé et très enthousiaste. On veut tout faire pour le mettre sur le terrain."

Le groupe de l'ASSE pour affronter Rennes

La liste des joueurs sélectionnés par Eirik Horneland pour la réception de Rennes a été dévoilée.