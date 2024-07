L’ASSE a disputé son premier match amical de la pré-saison face à Clermont ce samedi, une rencontre qui s’est soldée par un match nul 1-1. L’occasion pour Dall’Oglio de constater où en est son effectif et ses différentes lacunes. Très importants lors de la seconde partie de saison dernière, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku ont respectivement regagné l’effectif d’Augsbourg. Mais ces dernières heures, ils n’ont pas participé au match amical de leur équipe.

Une première réussie pour les deux anciens stéphanois

Il y a deux semaines, nous retrouvions des images de Nathanaël Mbuku et d’Irvin Cardona. Mais les deux joueurs ne portaient bien évidemment pas le maillot de Saint-Étienne, mais celui de leur club actuel, Augsbourg, où ils sont sous contrat jusqu’en 2027.

Très peu utilisés par l’effectif allemand en début de saison 2023-2024, les deux Français ont signé pour un prêt de six mois à l’ASSE. Une fin de saison prolifique pour les deux hommes, qui ont respectivement inscrit 4 et 10 buts et délivré 2 et 3 passes décisives.

Lors du premier match amical du club allemand la semaine passée, Nathanaël Mbuku s’était montré décisif en inscrivant l’un des trois buts de la rencontre face au Schwaben Augsbourg.

Pas de temps de jeu pour Cardona et Mbuku

Actuellement en tournée en Afrique du Sud, Augsbourg continue sa préparation. Cette fois, les Allemands étaient opposés aux Young Africans SC au stade Mbombela. La victoire de ce samedi s’est soldée par un score de 2-1, avec une large revue d’effectif. Le coach a changé l’intégralité de son équipe en seconde mi-temps, pourtant, pas de traces des deux anciens stéphanois.

Leur coach Jess Thorup a donc décidé de se passer d’eux pour cette rencontre. Si pour l’heure, nous n’avons pas forcément de nouvelles du côté de Saint-Étienne, le fait de ne pas donner le moindre temps de jeu à l’un de ces deux joueurs interpelle forcément.

Pour rappel, l’ASSE est toujours intéressée par Irvin Cardona, mais ne fera pas de folie pour s’attacher ses services. Ce potentiel retour pourrait ne se décider que dans les dernières semaines du mercato. Du côté de Nathanaël Mbuku, le joueur aimerait revenir à l’ASSE. Cependant, à l’heure actuelle, il n’a pas eu d’approches de la part du club.

Deux dossiers qu’il va donc falloir suivre de très près durant la période estivale.