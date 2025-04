Débarqué dans le forez au mercato estival 2023-2024, Irvin Cardona s'imposait comme un acteur majeur de la promotion des Verts en Ligue 1. Mais s'il n'était pas dans les plans des dirigeants dans un premier temps, l'ancien brestois est de retour dans le forez pour aider l'ASSE à se maintenir. L'attaquant s'est confié au micro de SoFoot.

"Je peux passer du héros au zéro"

Irvin Cardona au micro de SoFoot : "Mon retour ? J’avais envie de revenir, je ne m’en suis jamais caché. Il n’y avait pas de surprise par rapport à ça. J’aimerais que la montée l’année dernière ne serve pas à rien. Il y avait de la pression, ça serait mentir de dire que je n’en avais pas. Je peux passer du héros au zéro, mais je ferai tout mon possible pour aider au maximum l’équipe.

En revanche, je n’ai jamais pensé à dire non. C’était ma volonté de revenir. Même quand je suis parti à la fin de la saison dernière, ça me faisait chier."

Cardona est tombé sous le charme de l'ASSE

"Si je suis tombé amoureux ? C’est difficile de dire le contraire. Avec les six mois qu’on a faits la saison dernière. C’était incroyable, avec plein de belles choses, surtout la finalité, même si on a dû se battre jusqu’à la fin pour monter en première division. Ce ne sont que des bons souvenirs, c’était exceptionnel.

(...) Les supporters ont beaucoup joué. (...) Quand t’arrives dans le stade, que tu marques un but et que tout le stade crie ton nom, ou même quand tu sors et que les gens se lèvent, tu ressens vraiment ce que c’est touchant. Après un but, j’ai célébré devant eux, c’est ma façon à moi de les remercier d’être là, quoi qu’il arrive, pendant 90 minutes, de ne rien lâcher.

Que ça soit avec mes coéquipiers ou les supporters, j’ai besoin de me sentir aimé. Ça ne peut être que bénéfique pour moi. "

Son adaptation depuis son retour au mercato

"Le dispositif dans lequel on joue aujourd’hui demande beaucoup, beaucoup d’efforts. Pour attaquer, c’est parfois compliqué, mais plus les matchs avancent, plus cela semble facile à ce niveau-là, donc dans l’ensemble, ça va. (...) Je dois bien défendre, bien fermer les centraux. Et après, quand on arrive à récupérer le ballon, se projeter, faire des appels dans le dos de la défense. Me rendre disponible en bougeant ou en permutant avec Lucas (Stassin) pour les déstabiliser.

C’est vrai que c’est plus compliqué pour moi en ce moment, mais aussi pour toute l’équipe. C’est une remise en question chaque jour, du travail à l’entraînement. Aujourd’hui, le championnat fait que l’on tombe sur des équipes compliquées. Ce n’est pas évident, mais on se bat du mieux que l’on peut pour pouvoir avancer et gagner des points. Surtout cette saison, où c’est primordial."

"Il y a beaucoup de points à prendre"

"Le sprint final ? On l’aborde avec de la confiance malgré tout. En six matchs, il y a beaucoup de points à prendre. On les prend comme des finales. On doit être très bon et laisser passer le moins de points possible.

Le derby ? Ce serait mentir de dire que je n’ai pas hâte. Il n’y a pas besoin de venir de Sainté pour savoir que c’est un match qui va être très important. Tout le monde, dans sa tête, pense à ce match et a envie de le jouer. Je ne sais pas ce qu’il se passera, mais on fera de notre mieux.."

Un engagement dans la durée au mercato estival ?

"Pour être franc, la priorité, c’est que le club se maintienne. Si je suis bon sur le terrain, on verra ce qu’il se passe après.

J’ai envie de rester. C’est un club avec lequel j’ai une attache. Je suis bien ici. Même si c’est plus compliqué cette année, je suis épanoui, je suis content d’aller à l’entraînement, de travailler tous les jours avec mes coéquipiers et de me battre sur le terrain avec eux."